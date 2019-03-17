【大專盃】港超戰將「走兩場」助理大奪冠　孫銘謙：很值得

旺角大球場今日（17日）上演雙料娛樂，頭場先有學界足球精英賽決賽，緊接再上演大專盃足球決賽，香港理工大學在陳柏衡、孫銘謙及謝朗軒3名港超球員壓陣並交出入球助攻下，以6：1大勝香港教育大學，成功衛冕。

理工大學陣中擁有多名港超球員，不過當中僅陳柏衡及歐文洛正選上陣，早前受傷的袁皓俊列後備，孫銘謙及謝朗軒則因凱景及東方龍獅同時間在深水埗運動場交手，未能擔正。

不過，理大在開賽僅16分鐘，已由蔡灝希把握對手解圍「撻Q」射成1：0。儘管教大在23分鐘由區倬綸把握對手門將文偉森出迎失誤追和，但僅2分鐘後，蔡灝希就在右路窄角度起腳射遠柱入網，理大再次超前，將比數改寫成2：1。

孫銘謙扭過對手門將射入空門，盡顯功架。（高詩琦攝）

+ 10 + 9 + 8

孫銘謙在港超對東方一戰僅踢半場，就趕到旺角場，並在上半場尾段入替，令理大前線更具侵略性。29分鐘，吳鏵昇左路傳中，前南區球員郭霆謙頭槌雖被救出，但郭兆文仍補中，助理大上半場領先至3：1。

換邊後，理大調入趕至的謝朗軒繼續加強攻力，69分鐘，孫銘謙接應長傳個人突破，終扭過門將射入空門。謝朗軒8分鐘後左路落底殺入禁區輕鬆射遠柱入網成5：1，完場前再有李晉樂「埋齋」，理大終以6：1大勝衛冕。

謝朗軒同樣戰畢港超後趕到大專盃，亦有進帳。（高詩琦攝）

佳聯元朗翼鋒陳柏衡為理工大學隊長，他未有參與同日元朗2:2賽和理文的港超聯賽。（高詩琦攝）

謝朗軒：旺角場奪冠留難忘回憶

出任隊長的陳柏衡顯得非常興奮，他坦言球隊開心由去年7月未開學，教練及一眾年資較深的球員已一起去討論如何運作球隊，「由勝出成龍盃、在亞洲大學生運動會拿到好成績，也不敗地奪得這冠軍，全國賽是我們下個目標，我們有實力挑戰冠軍。」

謝朗軒今日在東方作客凱景一戰後備入替、復又趕到旺角場，賽後稱港超賽後跟教練交待，「他們明白我在這裏有自己的責任，所以也讓我前來」。「謝朗」認為，今天開心不止因冠軍：「而是很多隊友一直在不同球會踢，但一直未必有機會踏足旺角場這大舞台，上星期改了期，但爭取到再在旺角場踢，是最開心的，因為給予大家很難忘的回憶，兩隊中的球員，很多都不會有太多機會在這舞台比賽。」

理大後衛李晉樂現效南華，他今日亦有入球。（高詩琦攝）

孫銘謙搭地鐵趕到

孫銘謙在深水埗踢畢半場港超後，即乘地鐵趕到僅兩站之遙的旺角場，雖然凱景最後吞下東方5蛋，但凱景仍願在半場放行，令他心懷感激，他亦認為即使要「趕兩場」仍值得：「雖然港超只踢到一半，但能跟隊友獲得冠軍，很值得」。最教「孫銘」高興的是賽事終可在旺角場上演：「本想全隊一起在旺角場比賽，賽事因天雨取消時十分不開心，幸好最後還是可以在旺角場踢。」