【英超】利物浦險勝富咸　雲迪積克低級失誤　占士米拿12碼奠勝

利物浦周日（18日）作客富咸，有狀態大勇的沙迪奧文尼先開紀錄，但領先大半場未能再入多球，華基爾雲迪積克在74分鐘一次失誤，被被倒戈的賴恩巴布追平。 幸好「紅軍」其後得到12碼，由占士米拿射入致勝一球，以2：1力挫主隊，保住了爭標希望。

利物浦今仗有拉爾拉拿及法賓奴復任正選，代替占士米拿及對拜仁慕尼黑一戰受傷的隊長佐敦軒達臣。「紅軍」4分鐘就有拉爾拉拿交出美妙笠傳，惜穆罕默德沙拿窄角度射門「食唔應」出界。

富咸亦不甘示弱，倒戈的賴恩巴布9分鐘左路短傳給占舒利，該名科特迪瓦球員於禁區邊選擇遠射，但高出未能給予客隊門將艾利臣比加考驗。

慢慢取得主導的客隊，在11分鐘有中堅祖爾麥迪比交出逾60碼的精準長傳，送左閘安德魯羅拔臣，該名蘇格蘭國腳避過科素文沙殺入禁區，惟底線地波傳中太貼門，被富咸門將沙治奧列高一抱入懷。

拉爾拉拿復任正選，上半場差點就得到助攻。（Getty Images）

羅拔臣巧妙避開科素文沙。（路透社）

利物浦在18分鐘迎來一次開紀錄的大好良機，阿歷山大阿諾特開出右路角球，麥迪比無人看管下一頂斜出。富咸控球率雖然比不上利物浦，但巴布24分鐘與隊友在對手禁區頂「撞牆」，殺入中路避開法賓奴起腳，但省中麥迪比出界。

圍攻之下，利物浦終在25分鐘先開紀錄，文尼左路狂推，交給羅拔圖法明奴沉底，這名巴西鋒將在底線將皮球送回12碼點附近地帶，文尼及時趕到一腳射破富咸大門，利物浦領先1：0。

紅軍半場兩閘極為活躍，尤其是針對性進攻主隊右邊防線，羅拔臣得到不少助攻機會，35分鐘與拉爾拉拿「one-two」入對手心臟地帶，惜近門一射被列高擋出。富咸頂住紅軍一輪圍攻後，巴布37分鐘在左路狂推，爆開阿諾特後引來對手守衛包抄，傳後給卡亞尼嘗試遠射，但又是一腳高出。

文尼（右）射入今季第17個入球，為利物浦先開紀錄。（路透社）

物浦半場以1球領先，換邊後兩分鐘就已經有機會再擴大優勢，拉爾拉拿在禁區內連過兩關，後傳給韋拿杜姆，後者一腳狂抽遠柱，法明奴於門前背向龍門，面對勁力十足的傳中只能即時嘗試用後腳，但埋門省中對手，被列高輕鬆接住。紅軍繼續得勢不饒人，52分鐘羅拔臣傳中，韋拿杜姆近門頂高。

紅軍56分鐘右路以短角球處理，法賓奴在K角位斬入禁區，伏兵遠柱的華基爾雲迪積克一頂，但再度被列高擋出，整個攻勢明顯早有部署。比賽近一小時突然下起大雨，戰況突然起了變化。64分鐘，富咸由今仗甚少觸球的阿歷山大米祖域組織攻勢，森保安古沙禁區一射，占舒利頭槌改變方向入網。不過舒利早就在越位位置，主隊慘食詐胡。巴布68分鐘單騎殺到對手禁區頂，但處理不佳，阿耶迪的射門被擋，安古沙「執漏」起腳，但被艾利臣接實。

巴布今仗多次在邊線發難。（路透社）

巴布乘紅軍後防失誤將比數追平。（路透社）

VVD低級失誤 巴布一度為富咸追平

文尼在73分鐘接應隊友角球傳中，近柱頭槌撐後向遠柱中楣。富咸大難不死真有後福，一分鐘後雲迪積克在禁區頂頭槌回傳太輕力，巴布後上偷走皮球，避開艾利臣後輕鬆地將皮球送入網。

利物浦被追平後未有放棄，80分鐘博得12碼。沙拿當時右路射門被列高拍出不遠，文尼偷走皮球後被列高拉跌，球證直指12碼，後備入替的占士米拿操刀得手，紅軍再次領先。

巴布入球後未有慶祝。（路透社）

占士米拿入球讓利物浦再度領先。（路透社）

文尼87分鐘半場偷走皮球，自己長驅直進到禁區頂，引到3名富咸守衛圍剿，輕輕橫傳給後上的沙拿，惟埃及國腳射門太正，未能再拉開紀錄。

最終利物浦以2：1擊敗富咸，在積分榜暫以76分升上榜首，但比曼城多打一場。