【歐國外】赫臣奧杜爾首度入選大國腳　「代表英格蘭的夢想成真」

英格蘭代表隊將出戰2020年歐洲國家盃的外圍賽首兩輪賽事，分別迎戰捷克及黑山。英格蘭主帥修夫基早前公布23人名單，勞基梳爾亦在名單中，但該名曼聯左閘因傷退隊，取而代之的是車路士小將赫臣奧杜爾，是他首度入選「三獅軍團」的大國腳大軍。

修夫基公布征戰歐國盃外圍賽的英格蘭23人名單中，史東斯﹑戴爾夫及羅夫度斯卓克亦分別因傷先後退隊，而修夫基已補選修咸頓的禾特普斯（James Ward-Prowse）。最近「十字軍」名單再添一員，曼聯左閘勞基梳爾同樣因傷未能代表英格蘭，修夫基找來現年18歲的車路士小將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）入伍。

赫臣奧杜爾亦曾多次為英格蘭青年軍出戰，原先他首度被徵召出戰U21賽事。（Getty Images）

一向敢於起用年青球員的修夫基，今次選入了赫臣奧杜爾及迪格蘭賴斯。（Getty Images）

赫臣奧杜爾今季在車路士表現嶄露頭角，在歐霸盃中貢獻4個入球及2個助攻，但曾因不滿在球隊的上陣次數不多，而希望離隊他投，更有消息傳出巴黎聖日耳門及拜仁慕尼黑亦有意羅致該名18歲的小將。

赫臣奧杜爾曾獲召出戰英格蘭青年軍的賽事，這名「千禧後」小將上周首度獲召入U21英格蘭代表隊，原有機會首度出戰U21賽事的他，更意想不到地再進一步。

▼英格蘭23人名單（按圖放大）

+ 19 + 18 + 17

禾特普斯同樣被補選至英格蘭出戰歐國外的大軍名單中。（Getty Images）

赫臣奧杜爾一度因在車路士上陣機會不多而鬧離隊。（Getty Images）

英格蘭U21代表隊主帥保夫萊特（Aidy Boothroyd）通知赫臣奧杜爾晉升的消息時，他一度以為是開玩笑。赫臣奧杜爾對被召至大國腳感十分雀躍，直言是夢想成真，「從主帥保夫萊特通知我時，我以為是和我開玩笑，因為我不敢相信這是事實。代表英格蘭出戰一直是我的夢想，如今有機會披起英格蘭球衣，確實是夢想成真。我會好好把握今次的機會，努力跟隨大軍訓練及享受每一刻，並希望為代表隊落場貢獻。」

赫臣奧杜爾今季嶄露頭角，為車路士在歐霸攻入不少入球。（Getty Images）

赫臣奧杜爾和20歲的韋斯咸中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），均有機會首度為英格蘭披甲。英格蘭代表隊「師兄」史達寧在個人Twitter中，祝賀赫臣奧杜爾首度入選，更笑言對方Twitter帳戶未被認證身份，便已入選大國腳行列。赫臣奧杜爾回覆答謝史達寧，史達寧再笑指赫臣奧杜爾未有在Twitter上「追隨」他。

史達寧在Twitter上恭賀赫臣奧杜爾首度入選，兩人的對答甚為惹笑。（Twitter截圖）