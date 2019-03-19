【杜敬謙逝世】體院泳總齊發悼詞　深表難過和痛惜

杜敬謙（Kenneth To），於香港時間今日早上在美國練水期間突然暈倒，香港體育學院發出聲明證實該26歲泳手送院後不治，對杜敬謙突然辭世深表哀悼。

體院於聲明中透露，事發時杜敬謙正於美國佛羅里達州大學「Gator Swim Club」進行為期3個月的交流訓練，於熱身後因身體不適送院，最後證實不治。體院表示杜敬謙溘然離世是香港體育界的巨大損失，體院仝人深感難過和痛惜，並會對杜敬謙家人提供一切適切援助。



香港業餘游泳總會則在聲明表示對杜敬謙驟然離世感痛惜，向杜敬謙家人致以最深切的慰問。「杜敬謙是多項香港游泳紀錄保持者，亦多次代表香港參與海外游泳賽事，為港爭光。」而民政事務局局長劉江華亦深感遺憾，認為他的離世是香港體壇一大損失：「我們將永遠懷念他。」

在澳洲長大的杜敬謙於2017年正式入籍香港，為港隊創下了15項個人紀錄及1項接力紀錄。（資料圖片/梁鵬威攝）

據美國消息指，杜敬謙1月已飛抵當地加入「Gator Swim Club」，並於一眾世界級奧運選手同行，包括美國奧運金牌得主Caeleb Dressel及Ryan Lochte，以及Jan Świtkowski及Mitch D’Arrigo同行訓練。

杜敬謙入籍香港後，在全運會上為港隊奪得歷來首面獎牌。（資料圖片）

事實上，Kenneth加入港隊後打破了多個香港紀錄，包括2017年8月首次代表香港時，在短池游泳世界盃莫斯科站一日內三破香港紀錄，隨後出戰世界大學生運動會，4度刷新香港紀錄，去年的雅加達亞運50米自由泳初賽，打破了謝旻樹4年前的香港紀錄；短短兩年間已經取得個人和隊際共16項香港紀錄。