【英超】基奧特一年內4次超速　被罰停牌半年

如果基奧特不當足球員的話，會不會去賽車呢？因為他看來很喜歡速度感。 這名效力車路士的法國中鋒，在一年內4次超速，被扣12分，除了罰款外，還要停牌半年。

32歲的基奧特被控去年5月2日在一條限速50英哩（約時速80公里）的街道超速，他當時的速度達時速96公里。他在去年11月已經承認自己是司機，儘管他沒有出席昨日的聆訊，但他會被罰款600鎊，還有60鎊附加費及85鎊行政費，共745鎊（約7800港元）。

對於周薪12萬鎊的基奧特而言，這筆罰款只是九牛一毛，600鎊只是其周薪的0.05%。

基奧特已回法國隊報到，準備國際賽期的比賽。（視覺中國）

檢控官稱，基奧特是超速的慣犯，自2018年2月起，他還有3次駕駛他的賓利時超速，加上這次共被扣12分，需要停牌半年。基奧特另外3次超速分別在去年的2月18日、3月15日及11月6日。

基奧特在上歐霸盃比賽上演帽子戲法。（視覺中國/資料圖片）

基奧特雖然在車路士沒有正選，在英超大多擔任希古恩的後備，但在上周中的歐霸盃16強次回合，他為球隊作客基輔戴拿模時大演帽子戲法，狀態不俗。基奧特入選今月的法國國家隊大軍，將會隨隊出戰歐國盃外圍賽，鬥摩爾多瓦及冰島。