【歐國外】77台免費直播三場大戰　波蘭、英格蘭分途強勢出擊

2020歐洲國家盃外圍賽重燃戰幔，本周連場大戰其中三場有免費直播，打頭陣是奧地利對波蘭。 波蘭是G組出線大熱門，前線有拜仁射手羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）和近期狀態大勇的AC米蘭前鋒比亞迪克（Krzysztof Piatek）壓陣，這條鑽石鋒線的表現令人期待。 不過更多球迷關注的兩場大戰，應該是周五深夜英格蘭主場鬥捷克，以及周日荷蘭大戰德國。

G組：奧地利 對 波蘭

羅拔利雲度夫斯基近年在波蘭國家隊予人獨力難支之感，2018世界盃分組賽出局後，球隊一直表現低迷，4場歐國聯2和2負未嘗一勝。不過他終於等到強力支援──有「新利雲度夫斯基」之稱的比亞迪克，與他合力攻堅。有別於利雲的純射手踢法，比亞迪克速度高、竄擾力強，兩人組成的鑽石級鋒線不知效果如何？

23歲的比亞迪克，能否為波蘭前線及時注入新動力？（視覺中國）

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韋斯咸射手阿拿奧杜域是奧地利陣中最重要一員，他的表現對主隊舉足輕重。（Getty Images）

主隊奧地利也有韋斯咸射手阿拿奧杜域出陣，G組首輪比賽即由兩支最強球隊對壘，這3分對出線相當重要，波蘭可否乘腳風甚順的比亞迪克在陣及時回勇？

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英格蘭能否持續勇態，在歐洲國家盃外圍賽旗開得勝？（Getty Images）

A組：英格蘭 對 捷克

英格蘭的青春班底，繼2018世界盃後在歐國聯持續有好表現。主力射手哈尼卡尼表現可靠，翼鋒史達寧近期更在曼城踢出職業生涯最高水準，周五主場出戰捷克，雖說已是同組最強對手，但客隊以本土球隊布拉格斯拉維亞成員為主，實力上有一定差距。

捷克即使近況平平，惟羅馬前鋒舒希克狀態甚勇，4場歐國聯賽事攻入3球，在英格蘭不算穩健的防線上，隨時有機會「偷雞」。

今戰另一關注點，是首度入選的韋斯咸新星迪格蘭賴斯和車路士小將赫臣奧杜爾。主帥修夫基表明即使賴斯由愛爾蘭轉籍，也不一定會派他上陣。

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再次面對德國，荷蘭雲迪積克會否再有好表現？（Getty Images）

C組：荷蘭 對 德國

歐國盃首輪外圍賽最觸目大戰，肯定是荷蘭再次面對德國。雙方去年歐國聯同屬一組，荷蘭一勝一和有份令德國「降班」，後防大將華基爾雲迪積克兩場比賽均有波入。荷蘭在歐國聯主場淨勝德國3：0，5個月後再碰頭，會否有不一樣的結果？

相對處於大熟大勇時期的荷蘭，正在換血階段的德國更值得留意。尤其主帥路維表明不再徵召湯馬士梅拿、曉姆斯和謝路美保定三員功勳大將，一班新星必須證明自己，贏得路維信任。