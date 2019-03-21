「大炒費達拿6︰0、6︰0的男人」　天王成名後主動打招呼感動不已

瑞士天王費達拿（ROGER FEDERER）手執20個大滿貫男單錦標，成功看來自然不過，然而他10歲時曾經歷最難受的比數，以0︰6及0︰6不敵13歲的舒米利（Reto Schmidli）。

費達拿的ATP紀錄中，只曾4度「食bagel」，即以0︰6輸掉一盤。1999年Vince Spadea、拉夫達及比歷克（Byron Black）試過，而最近一次已數到2008年法網決賽，對手正是泥地王拿度。然而在此之前，他小時候已懂得在失敗中成長。1991年8月一場青年賽，費達拿曾以0︰6及0︰6慘敗，當時10歲的他面對13歲的舒米利（Reto Schmidli）苦無得分方法，吞下「Double bagel」。

費達拿與莎蓮娜威廉絲（左）出席邁阿密賽場地剪綵。（Getty Images）

近日法國《隊報》訪問舒米利（Reto Schmidli），當然談到當年那場經典一役，現職為警察的他承認當年的費達拿沒有冠軍氣派︰「他早已知道在場上要做什麼，已打出清楚的戰術，但未能練出相應的武器，他犯下太多無壓力錯誤，令我輕鬆勝出。」

自言「發球及反手甚佳，不過未能成為好球手」的舒米利，其與費達拿的網球路在這場後走上分叉線。費達拿不久後被提拔到瑞士技術中心接受精英訓練，舒米利留在低水平的網球會。即使後來舒米利轉投費達拿所屬位於巴素利的球會，與及到澳洲效力拉夫達的球會，同樣未能成功。

法國隊報早前訪問舒米利，大題寫上他曾以6︰0及6︰0大炒費達拿。（網上圖片）

舒米利後來在瑞士室內賽偶遇成名後的費達拿，獲費達拿主動打招呼，令舒米利感動不已︰「他沒有重提當年那場賽事，很高興他認得我。成功可令人沖昏頭腦，費達拿沒有變，他仍然腳踏實地（Success can usually make you lose your head, while he has stayed grounded. He has not changed）。」