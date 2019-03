「大炒費達拿6︰0、6︰0的男人」　天王成名後主動打招呼感動不已

瑞士天王費達拿(ROGER FEDERER)手執20個大滿貫男單錦標,成功看來自然不過,然而他10歲時曾經歷最難受的比數,以0︰6及0︰6不敵13歲的舒米利(Reto Schmidli)。

費達拿的ATP紀錄中,只曾4度「食bagel」,即以0︰6輸掉一盤。1999年Vince Spadea、拉夫達及比歷克(Byron Black)試過,而最近一次已數到2008年法網決賽,對手正是泥地王拿度。然而在此之前,他小時候已懂得在失敗中成長。1991年8月一場青年賽,費達拿曾以0︰6及0︰6慘敗,當時10歲的他面對13歲的舒米利(Reto Schmidli)苦無得分方法,吞下「Double bagel」。

費達拿與莎蓮娜威廉絲(左)出席邁阿密賽場地剪綵。(Getty Images)

近日法國《隊報》訪問舒米利(Reto Schmidli),當然談到當年那場經典一役,現職為警察的他承認當年的費達拿沒有冠軍氣派︰「他早已知道在場上要做什麼,已打出清楚的戰術,但未能練出相應的武器,他犯下太多無壓力錯誤,令我輕鬆勝出。」

自言「發球及反手甚佳,不過未能成為好球手」的舒米利,其與費達拿的網球路在這場後走上分叉線。費達拿不久後被提拔到瑞士技術中心接受精英訓練,舒米利留在低水平的網球會。即使後來舒米利轉投費達拿所屬位於巴素利的球會,與及到澳洲效力拉夫達的球會,同樣未能成功。

法國隊報早前訪問舒米利,大題寫上他曾以6︰0及6︰0大炒費達拿。(網上圖片)

舒米利後來在瑞士室內賽偶遇成名後的費達拿,獲費達拿主動打招呼,令舒米利感動不已︰「他沒有重提當年那場賽事,很高興他認得我。成功可令人沖昏頭腦,費達拿沒有變,他仍然腳踏實地(Success can usually make you lose your head, while he has stayed grounded. He has not changed)。」