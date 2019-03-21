【足球】美斯世界盃後首度戰國際賽　傳只踢一場　不隨隊征摩洛哥

美斯自世界盃後，一直都未有再披起阿根廷的戰衣。 今個國際賽檔期將可再次見到美斯在國際賽出現。阿根廷將先後對委內瑞拉及作客摩洛哥，美斯亦在大軍名單之中。 不過，《馬卡報》爆料美斯只會踢在西班牙首都馬德里對委內瑞拉一仗。

阿根廷將於周六（23日）於馬德里體育會的主場「萬達大都會球場」鬥委內瑞拉，下周三（27日）移師北非作客摩洛哥。這是自世界盃後，美斯首次重返國際賽，阿根廷在上屆世界盃16強以3︰4不敵法國出局，法國最後成為該屆冠軍。

美斯正在馬德里與阿根廷備戰對委內瑞拉。（路透社）

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31歲的美斯現時已在馬德里，與一眾國家隊隊友備戰對委內瑞拉一戰。不過，《馬卡報》指美斯在周六一戰後，就會返巴塞隆拿報到，不會隨隊遠征摩洛哥。美斯由2005年至今，已為阿根廷國家隊上陣128場，並錄得65個入球。

美斯上仗對貝迪斯表現神勇，連中三元。（路透社）

前世盃冠軍教頭：美斯的心累了

美斯重返國家隊或是一眾阿根廷球迷期待的事，但帶領阿根廷奪得1978年世界盃冠軍的文諾迪就擔心，美斯心態上有沒有餘力應付國際賽。這名80歲名帥說：「美斯落場令我擔心，我看到他在歐聯和國家隊，心態上有分別。我認為他的心累了，如果他想為阿根廷落場就最好了。」

美斯仍是阿根廷絕對核心。（Getty Images）