【歐國外】比亞迪克「波追人」領波蘭奠勝　施捷斯尼救炮彈式勁射

歐國盃外圍賽G組，效力AC米蘭的比亞迪克回到國家隊仍持續勇態，為波蘭後備入替10分鐘即建功，一箭定江山，助波蘭作客以1：0擊敗奧地利。今場還有一個精彩時刻，波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基表演腳法，先用「虎尾腳」控波，再「no look pass」予隊友。

在當地時間昨晚（3月21日）的歐國外G組，兩強交鋒，奧地利迎波蘭。主隊形勢佔優，控球近6成，射門亦較多，但頻頻失機，結果自食其果。波蘭在59分鐘調走左翼施連斯基，派上「當紅炸子雞」比亞迪克入替。

比亞迪克後備入替，門前頭槌建功。（視覺中國）

23歲的比亞迪克是今年表現最好的前鋒之一，加盟AC米蘭後8場聯賽上陣入6球，兩場意大利盃入兩球。上陣不夠10分鐘，這名機會主義者就為波蘭開紀錄。當時波蘭角球攻勢，奧地利解圍不遠，波蘭的基迪奧拿一射，被奧地利門將撲高，皮球剛落在比亞迪克頭頂，他在門前加一頭頂入。這是比亞迪克第2個國際賽入球。

比亞迪克入球片段：

奧地利在補時階段有機會扳平，阿拉巴禁區外起腳，皮球如炮彈般轟向龍門，施捷斯尼奮力撲出，助波蘭保住清白之身及勝局，波蘭作客以1：0贏波。波蘭終於錄得去年世界盃後的首場勝仗。

施捷斯尼末段勇救遠射，為波蘭保住勝局。（視覺中國）

施捷斯尼撲救片段：

今場還有一個精彩時刻，就在上半場的14分鐘，波蘭隊長羅拔利雲度夫斯基表演精湛的腳法。施連斯基及利雲度夫斯基在左路打「one two」，利雲度夫斯基以虎尾腳一控，已經很瀟灑，但他之後轉臉，再「no look pass」予施連斯基沿邊路快放。

羅拔利雲度夫斯基今場有次精彩的「no look pass」。（視覺中國）

羅拔利雲度夫斯基「no look pass」片段：