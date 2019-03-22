【歐國外】比利時3：1挫俄羅斯響勝鼓　高圖爾斯犯錯　夏薩特彌補

歐洲國家盃外圍賽的首輪賽事，俄羅斯世界盃季軍比利時與俄羅斯在I組碰頭。比利時的靈魂人物夏薩特梅開二度，助球隊以3：1擊敗俄羅斯，在歐國外旗開得勝。 不過，門將高圖爾斯在上半場一次失誤，使俄羅斯追成平手，比利時仍是最後勝方。

比利時在布魯塞爾出戰歐國外首仗，迎戰俄羅斯，在開賽14分鐘便開紀錄，比利時左路發動攻勢，卡斯泰尼在中路接應傳送，立即傳給入楔的泰利文斯（Youri Tielemans）禁區外起腳入網。

泰利文斯在上半場禁區外起腳得手先開紀錄。（路透社）

▼高圖爾斯解圍犯錯片段▼

不過，比利時在領先僅兩分鐘後，高圖爾斯的一次失誤便使俄羅斯輕鬆追平。該名皇馬門將接應回傳，原希望短傳予隊友，但在對方前鋒力逼下，失平衡失去控球權，被卓利舒夫輕易推過及射入空門，在16分鐘追成平手。比利時前鋒巴舒亞伊在上半場末段起腳，被俄羅斯的球員護空門，但夏薩特在完上半場前博得12碼，並親自操刀，12碼一射中鵠，助球隊領先2：1進入下半場。

▼高圖爾斯犯錯逐格睇（按圖放大）▼

卓利舒夫把握高圖爾斯的失誤，為俄羅斯追成平手。（路透社）

巴舒亞伊今仗與入球無緣，在下半場撞射中柱。巴舒亞伊在禁區內一控「甩腳」，卻助攻予夏薩特近門一射破網，在88分鐘鎖定勝局，比利時以3：1擊敗俄羅斯，全取3分。

夏薩特今仗梅開二度，助球隊擊敗俄羅斯。（路透社）

高圖爾斯今季在皇馬的表現亦令人詬病，在聯賽上陣24場卻失30球，僅8場賽事力保不失。施丹重掌皇馬的首仗，隨即以拿華斯復任正選，更助球隊保清白之身。高圖爾斯今場再度犯錯導致失球，未知會否影響他的信心。