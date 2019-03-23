【來稿︱陳葦如】處境相似　信任不變

意甲護級情勢逐漸明朗，基爾禾和科仙朗尼基本上難逃卮運，但15位的史帕到18位的博洛尼亞只相差兩分，牽涉到的4支球隊有3隊最近才換了教練，博洛尼亞一個半月前換上米赫洛域領軍，安玻里不到兩個星期前重新聘請安迪亞索利，烏甸尼斯在剛過去的星期三也再次找來了克羅地亞人杜陀接手，只有史帕以不變應萬變，依舊信任教練森比治。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

環顧目前的意甲教頭，除了祖雲達斯的艾歷利外，在位4年零3個月的森比治是執教年期最長的。球員時代長年混迹於低組別，執教生涯更是從第六級別聯賽起步，森比治教練生涯轉折點在2014年接手當時處於第三級別的史帕，協助球隊於2015-17年間連續兩年升班，結束49年的等待，重返頂級聯賽。

史帕的基地位於艾美利亞羅馬拿區的費拉拿市，城市人口只有13.2萬，人不多，也相對比較平靜，同時對史帕的支持度相對高，場均入場人數是13018人，入座率達80.7%，位列意甲第四。去年夏天在得到市政府和球隊共同出資下，主場馬沙球場得以將容量提高到16134人來應付需求。

新加盟史帕的年經前鋒柏坦拿成為主要得分手，但產量不特別多，11個入球中有3球是12碼。（資料圖片）

費拉拿市是文藝復興的重要城市之一，史帕也在經歷2005和2012年兩次破產後重新出發。2013年商人馬迪奧利接手後，球隊狀況開始穩定，而在森比治執教下也處於比較平穩的狀態，以3-5-2作為主要陣式，對邊路的側擊，中路的控球比較着重，51.1%的控球率意甲排第9。

翼衛拿沙利是球隊進攻重要來源，暫時以7個助攻並列意甲助攻榜第4位。（資料圖片）

右翼衛拿沙利是球隊進攻重要來源，暫時以7個助攻並列意甲助攻榜第4位，場均2.1次的盤扭也是意甲第6多，好表現吸引到意大利國家隊教練文仙尼注意，在去年9月對葡萄牙的比賽給予處子演出的機會，可惜目前意大利以四後衛陣式為主，習慣出任翼衛的拿沙利並不太適應，上陣機會也僅此一次。

史帕上季剛好排尾四完成球季，比降班區多3分，今季處境接近同樣要為護級努力。（資料圖片）

斯洛文尼亞國腳古迪既是球隊中場主力，也憑5個入球成為球隊次席射手，當中有3球是禁區內頭球破門，兩球是禁區外遠射得手，埋門能力頗全面，只可惜前線入球能力還是稍差一點，上季首射手安迪路治隨着已年屆34歲而威力大減，今季只有3個入球，新加盟的年青前鋒柏坦拿成為主要得分手，但產量不特別多，11個入球中有3球是12碼。

環顧目前的意甲教頭，除了祖雲達斯的艾歷利外，在位4年零3個月的森比治是執教年期最長的。（資料圖片）

史帕上季剛好排尾四完成球季，比降班區多3分，今季處境接近同樣要為護級努力，只是球隊雖然沒有多大改進，但領導層仍然信任教練森比治，給予長期任教的機會，這在現今非常現實，缺乏耐性的球壇實在甚為罕見。

意甲賽事時間表： 638台直播賽程 30/03 03:20 基爾禾 對 卡利亞里 30/03 21:50 烏甸尼斯 對 熱拿亞 31/03 00:50 祖雲達斯 對 安玻里 31/03 03:20 森多利亞 對 ＡＣ米蘭 31/03 18:20 帕爾馬 對 阿特蘭大 31/03 20:50 羅馬 對 拿玻里 31/03 20:50 費倫天拿 對 拖連奴 （639台） 31/03 23:50 博洛尼亞 對 沙素路 01/04 02:20 國際米蘭 對 拉素

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】