【麥理浩徑通走1】40年前麥徑首個公開山賽　華人挑戰英軍紀錄

毅行者是香港享負盛名的山賽，有38年歷史，路線主要縱走長100公里的麥理浩徑。不過，毅行者並非麥徑上的首個公開比賽，就在麥徑啟用後的43日，一班本地山友舉行「麥理浩徑通走」，逾500人從北潭涌出發。 《01體育》記者尋訪了4位40年前首屆「麥理浩徑通走」的完成者，並翻閱當年的報章雜誌，盡力還原活動細節。現年79歲的「安叔」陳志安是當年的合辦者，也是行程總領隊，他表示這個活動志在讓港人認識麥徑，同時希望有能力的山友打破英軍的紀錄。

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

毅行者是麥理浩徑上最為人熟悉的山賽，至今舉行了37屆，上屆由Gone Running-Joint Dynamics在12小時內完成，贏得冠軍。（資料圖片/樂施毅行者提供）

首屆「麥理浩徑通走」開步禮秩序，在1979年12月8日晚上起步。（由陳志安提供）

麥理浩徑在1979年10月26日啟用，不久香港山界有發起「麥理浩徑通走」的念頭，旅行隊「奇萊山友」領隊陳志安說：「麥徑成立兩星期後，就打算舉辦一個活動，讓香港人認識這條行山徑，搞一個通走，一氣呵成行完全程。通走的意思是，24小時行完。」當年的《野外》雜誌牽頭主辦，恒星體育會、奇萊山友及山一會合辦，決定在1979年12月8日晚上舉行首屆麥理浩徑通走。

陳志安：首個100公里山賽

現年79歲的陳志安續說：「在香港搞100公里的比賽，我們是第一個。之前都有些比賽，例如匯豐銀行那時搞過很多活動，好像水塘盃，跑7個水塘的長跑。」在一個月時間內，要籌辦史上首個走畢麥徑100公里的活動，合辦團體分工合作，《野外》雜誌負責統籌及對外宣傳，恒星體育會及山一會主要負責招募義工及安排檢查站，而奇萊山友就邀請行友參加。

陳志安還是當年麥徑通走的全程總領隊，負責為參加者帶路。如今的山賽已經沒有領隊，因為路上會有主辦單位的路標，也有漁護署的官方路牌，而且參加者大多熟路。不過，在40年前，麥徑路上可說是什麼都沒有，亦很少人熟知每段路，所以要找資深的山友當領隊。

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陳志安今年79歲，他是40年前首屆「麥理浩徑通走」的合辦人，為全程總領隊。（顏銘輝攝）

陳志安還收藏了一期《野外》雜誌，當年他的旅行隊「奇萊山友」與《野外》雜誌合作舉辦了首屆「麥理浩徑通走」。（顏銘輝攝）

首屆麥徑通走是非牟利活動，不收報名費，但主辦單位提供需付費的交通，接載參加者由佐敦文華樓到西貢。最初，主辦方限額200人，但反應熱烈。在12月5日下午，當車票分配到售票站，200張票在兩小時全數沽清，就算主辦方臨加增加50個名額，也是供不應求。

逾500人晚上齊集北潭涌起步

據《野外》當年的報道，除了250人乘坐大會旅遊巴入西貢，尚有約290人用自己的方法到起點北潭涌集合，參加者超過500人。人數比預期多一倍，陳志安笑言：「最主要是梁生（《野外》雜誌創辦人梁煦華）在電台接受訪問，他說行得山的都可以參加，『咁先衰』！」

陳志安記得負責管理郊野公園的漁農處很快配合，批准活動，並請得助理處長呂偉思出席開步禮。由於遷就參加者下班，市區的接駁巴士約於晚上8時出發，開步禮就在9時於北潭涌舉行。在9時20分，呂偉思鳴哨子啟步，首屆麥理浩徑通走正式開始！

今時今日的北潭涌，仍然是麥理浩徑的起點。（資料圖片）

陳志安表示當年「麥理浩徑通走」不少參加者都穿白飯魚。（資料圖片）

當年的參加者的裝備形形式式，什麼鞋都有人穿的。陳志安說：「很少人穿波鞋，有些人穿白飯魚，有些人就穿工程鞋，或者麂皮鞋。」另一名完成者梁笑鳳亦表示：「有長靴、白飯魚，那時潮流興白飯魚，甚至拖鞋都有。其實個個都是趁高興，趁熱鬧，沒有很多人真的打算完成。」《野外》雜誌也有記載，至少有幾位參加者拍撻着拖鞋起行。

當年電筒笨重又光線弱

陳志安續說：「衫褲方面，那個年代很多人穿牛仔褲行山，我就習慣穿短褲，輕快一點。背囊方面，有些人用英軍那些軍用背囊，都是從夜冷店買來的。」由於要夜行，每位參加者都要帶電筒，但40年前的電筒跟現在輕便又光的照明工具截然不同。

梁笑鳳表示電筒十分笨重，她說：「拿住一枝可以『打死狗』的長電筒，要入兩三粒大電池，但燈光仍很微弱。」陳志安表示那些大電池難以支撐全晚，他說：「電筒沒有現在那麼先進，只是電筒的後備電都已很重。那些電芯用幾個鐘就用完，所以要帶多幾粒。」

今年將65歲的梁笑鳳是40年前首屆「麥理浩徑通走」的完成者。（顏銘輝攝）

梁生告訴我們，就算行得快過陳志安都不緊要，最緊要打破英軍紀錄。 溫坤華

首屆麥徑通走的參加者能力參差，如梁笑鳳所說，大部分人沒有打算行完，亦有的像陳志安所言：「很多人都好奇，不太識路。雖然我們有派發地圖單張，但始終都要講體能，100公里路喎！」《野外》雜誌記載，據說最早敗下陣來的是一位女士，僅幾分鐘的路程，行至閘口便抽筋；亦有父親帶住一男兩女共三名小童踏上路途，不知他們行到何時退出。

望破英軍22小時全走紀錄

雖說麥徑通走表面上是個推廣麥徑及行山的活動，並非比賽，但主辦方希望打破英軍的紀錄，故亦有競技比賽的意味。在1979年11月，有兩名英軍以22小時25分走畢麥徑，並事後透過《南華早報》發布消息，形容為創舉。陳志安表示很多旅行隊得悉後，躍躍欲試，認為本地行山友都可以做得到，他說：「我們這些民間團體，行慣山，覺得我們都可以做到，所以我們就讓有能力的行友去破紀錄。」

旅行隊「恒行之友」領隊溫坤華如今仍然健步如飛，常常帶隊行山。（顏銘輝攝）

當年麥理浩徑通走的主辦單位就組織了一班有能力的行友，志有打破英軍紀錄，成員包括現在旅行隊「恒行之友」領隊溫坤華。溫坤華還記得《野外》雜誌創辦人梁煦華的囑咐，「是《野外》雜誌邀請我們旅行隊，我是其中一分子，那時候我們全都是廿幾歲的年輕人，所以一起去玩。梁生私下跟我們說，叫我們盡量行快一點。雖然奇萊山友的陳志安是帶隊，但梁生告訴我們，就算行得快過陳志安都不緊要，最緊要打破英軍紀錄。」

因此，當呂偉思吹響哨子，溫坤華、楊振德、李從發、李炳龍等負責破紀錄的突擊小組，就一馬當先，跑在前邊。總領隊陳志安帶住梁笑鳳等大批參加者進發，踏上100公里的麥理浩徑。

逾500人從北潭涌出發，有幾多人能夠返抵終點？