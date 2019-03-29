【麥理浩徑通走2】大浪西灣多人棄賽　雞公山成迷路黑點

如今麥理浩徑上的毅行者比賽，每個檢查站有豐富的補給，還可能有支援隊帶備食物飲料恭候。不過，在40年前首個麥徑山賽「麥理浩徑通走」，檢查站設施簡陋，沿路補給有限。行程總領隊陳志安要在賽前通知沿路鄉村的士多，呼籲他們通宵營業，支援參加者。

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

上一集回顧：【麥理浩徑通走1】40年前麥徑首個公開山賽 華人挑戰英軍紀錄

1979年12月8日晚上，首屆「麥理浩徑通走」剛開始，麥徑首段，人山人海。

「柴娃娃囉！有朋友叫到，有個這樣的節目，去不去一齊玩？我就說好啦好啦！那個時代很少娛樂節目，我又不會去打麻雀，都是行山多，見大家那麼高興，就一起去參加。」今年65歲的梁笑鳳憶述1979年參加麥理浩徑通走的原因。麥徑通走是麥徑成立後首個全走100公里的公開活動，在當年12月8日晚上9時20分起步。

梁笑鳳在準備不多的情況下，參加了40年前的首屆「麥理浩徑通走」。（顏銘輝攝）

當年二十來歲的梁笑鳳有多年行山經驗，喜歡戶外活動，她表示參加麥徑通走前沒有特別訓練，而且她在那年夏天暫時擱下行山，專注於獨木舟。梁笑鳳說：「沒有任何特別準備，就連對波鞋都是臨急臨忙去買，買了對平價波鞋，好像是79元80元左右，總之100元以下。我不捨得買貴鞋，那時候的Adidas要幾百元一對，很肉痛的。那時行山界的人多是穿麂皮鞋，三十幾元一對，但麂皮鞋的底很硬，很難行。」

帶備葡萄糖粉補充體力

梁笑鳳並非打算破英軍紀錄的突擊小組，甚至沒有行畢全程的計劃。談到裝備，她續說：「我用普通膠樽入了兩枝水，帶些麵包。我還有葡萄糖粉，直接倒入口，之後用水沖落肚，十分方便。當年沒有太多選擇，只能用這些方法補充體力。我又沒有行山杖，拿住樹枝，篤下篤下行。」

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作為全程總領隊，陳志安賽前通知沿路的士多，呼籲他們通宵營業，支援參加者。（顏銘輝攝）

現已移居海外的簡志昂是首屆「麥理浩徑通走」的完成者，他表示全程以麵包及雪梨充飢。（由受訪者提供）

每位參加者帶備的糧水都不多，行程總領隊陳志安只帶麵包充飢，有心打破英軍22小時25分紀錄的溫坤華則表示：「帶個軍用水壺，飲完就盛山澗水。好像帶了一條『生命麵包』，起碼有一條。」另一名完成者簡志昂則說：「檢查站沒有什麼提供，跟現在那些支援隊沒法比。要靠自己，我靠雪梨、麵包、水、帆布背囊、大陸行山靴、兩粒大電池及電筒走完全程。」

陳志安呼籲士多通宵營業

為了幫助參加者補給，作為麥徑通走的合辨人，陳志安表示賽前已通知沿途的士多作好準備。他說：「士多比賽前已經知道，我們已經通知了他們，準備好汽水，開好店，燈明火着。叫鹹田灣、赤徑、嶂上的村民都開通宵，方便參加者買東西，而村民都很合作，通宵營業。」

「士多有維他奶及汽水，食物都應該有的，但那時我帶隊，就不會食，自己背囊有水及麵包。」陳志安續說：「水一定帶不夠，在那個年代，唯有飲山水，那時候污染少一點，山水都可以飲，現在就太過污染，就不要飲了。」溫坤華也笑言：「要喝山澗水，那時我們體質幾好，沒有問題，沒有肚痛。」

麥徑首段有約10公里的路為馬路，繞萬宜水庫而行。（李澤彤攝/資料圖片）

過了浪茄後，參加者便要登上西灣山，令很多人吃不消。（顏銘輝攝/資料圖片）

當晚超過500名麥徑通走的參加者由北潭涌出發，沿首段環萬宜水庫的馬路行，路況平坦開闊，甚至不用電筒照明；有的參加者還有力氣及精神嘻嘻哈哈。大約個多小時，由陳志安率領的大隊通過東壩，接上往浪茄的山路。參加者均要亮起電筒，令山徑在黑夜中變成一條蜿蜒發光的金蛇。有位滿懷信心破紀錄的參加者就因為輕視夜色，關燈而行，結果就在下浪茄的路上扭傷，退出賽事。

西灣山難倒很多參加者

沿麥徑第2段走，離開浪茄後便要登上高314米的西灣山，成為參加者首個考驗。據《野外》雜誌的記載，單是西灣山已經令二百多人停下來休息。到大浪西灣，有士多迎接參加者，也成為棄賽熱點。陳志安說：「有很多人行到西灣，十幾公里路，已經不行了。半夜三更，你行不到也沒有辦法走，只好在西灣停留。你再行都沒有力，起碼那兒有士多及人多，會好一點。」

此外，《野外》雜誌記載，聽說落到大浪西灣的沙灘時，有十來人放下背囊行裝，就地露營，原來他們知主辦單位有車入西貢北潭涌，就借參加麥徑通走為名搭順風車，實則是來西灣露營，難怪起步時見到有人拿住大錄音機行。

如今的大浪西灣仍然士多林立，為行山人士提供補給。（資料圖片）

麥徑第2段會途經鹹田灣，之後就會上大浪坳。（資料圖片）

僅200餘人走畢首兩段麥徑

離開西灣往鹹田灣，登大浪坳再下赤徑，抵達首個檢查站北潭坳；由起點至此約24公里。檢查站有張小辦公桌，工作人員在參加者的紀錄卡蓋上號碼，標示出名次，他們更會為最快的一批參加者記下時間。放棄完賽的健兒散落浪茄到赤徑的路上，主辦單位協助他們行到馬路，再安排交通離開；有多達超過300人在這段路上退出，只得207人在北潭坳檢查站留下紀錄。

梁笑鳳跟在陳志安所率的大隊，花了約4個半小時抵達北潭坳，準備接上麥徑第3段，前往牛耳石山及高399米的雞公山。同時間，溫坤華等人的突擊小組剛過雞公山，正趕往企嶺下檢查站。

北潭坳是麥徑第2及第3段的交會點，現在不少山賽都會在此設檢查站。（顏銘輝攝/資料圖片）

溫坤華如今仍常常帶隊行山，他在40年前的「麥理浩徑通走」肩負破英軍紀錄的任務。（顏銘輝攝）

水樽爆了！死火！怎麼辦？ 梁笑鳳

梁笑鳳迷路仆倒 跌爛膠水樽

離開北潭坳，行至雞公山附近，梁笑鳳遇上她今次行程的噩夢。「水樽爆了！死火！怎麼辦？」她記憶猶新，仍十分激動地說：「跟幾個人一起行錯路，要走回頭，很心急。『啪』的一聲，我就跌在地上，兩個樽都爆了，沒有水飲。我很緊張，一行錯路就想快點走，結果仆倒。」梁笑鳳雖然沒有受傷，但這一跌，令到她失去盛水的容器。

《野外》雜誌亦有記載，由於路牌指示不清，雞公山一帶是迷路的高危點，該報道稱：「指示牌卻每付厥如，放置的位置也不明白，慢說初臨者為之茫無頭緒，就算是老行友吧，由於夜色昏濛，也不一定保證無誤。雞冠山（雞公山）的某一個轉折點，一再製造着麻煩，可憐的受害者，一次出錯，足以貽害全程。」彷彿在形容梁笑鳳的困境。

約深夜3時，起步了6小時左右，溫坤華、楊振德、李從發等的快隊率先抵達企嶺下；領隊在深夜4時到達，受迷路影響的梁笑鳳再遲15分鐘抵埗，成為首位到企嶺下檢查站的女將。由北潭涌至此，梁笑鳳已經行了近35公里路，但離屯門尚有65公里，她如何在沒有盛水器皿之下走畢全程？

梁笑鳳很記得40年前參加「麥理浩徑通走」的細節，例如她在雞公山附近跌爛了水樽。（顏銘輝攝）