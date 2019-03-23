【劍擊】連翊希今年首晉世界盃次圈　一姐江旻憓成都站一輪遊

女子重劍世界「一姐」江旻憓領軍出戰世界盃成都站，惟於首圈以1分惜敗予韓國劍手，繼大獎賽多哈站後再度首輪出局。 反而另一女將連翊希打出驚喜，她自去年世界盃迪拜站後，再次躋身32強，再次演活香港「女重」的黑馬本色。

江旻憓（Vivian）在3月初的布達佩斯重劍大獎賽32強止步，但無阻她登上世界「一姐」，成為香港首個攀上世界排名第一的劍擊運動員。今季兩度於世界盃分站封后的她，今周末出戰成都站力爭世界盃分站三連冠，可惜出師不利，以14：15不敵韓國選手Song Sera。

以世界第一身份出戰的江旻憓，未能在世界盃成都站再創佳績，1劍不敵韓國劍手，首圈止步。（FIE圖片）

二人曾於巴塞隆拿站交手，當時Vivian以2分之差險勝，可見雙方實力接近。今站是Vivian繼1月底的多哈大獎賽後，再度首圈出局。

連翊希在64強1劍力克盧森堡劍手打入32強，但以4：15不敵意大利劍手出局。（FIE圖片）

江旻憓意外下馬，隊友連翊希（Coco）卻成為港隊今站亮點。她從外圍賽開始過關斬將，以小組賽5勝1負的戰績直接躋身正賽64強，與盧森堡選手爭奪出線席位。Coco以12：11取勝，在32強硬撼奧運銀牌得主意大利的Rossella Fiamingo，最終以4：15告負。

連翊希繼去年杜拜站躋身16強後，今站再次打入世界盃32強。（資料圖片）

儘管無緣16強，但這是Coco職業生涯第2次打到世界盃32強。去年5月世界盃迪拜站，Coco晉級16強，創出職業生涯最佳世界盃戰績。她在去年11月的世界盃愛沙尼亞站世界盃也晉級正賽，但首圈（64強）止步。

Coco畢業於香港大學園境建築，但她放棄當園景設計師，當上全職運動員。除了打劍，她也愛攝影，不時拿住菲林相機「影靚相」。