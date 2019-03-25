【歐國外】德國完場前絕殺荷蘭　時隔23年後首度作客報捷

今個國際賽日的重頭戲，歐洲國家盃外圍賽B組上演傳統的「荷德大戰」，荷蘭在主場迎戰德國，主隊在上半場落後兩球後，下半場急起直追至平手，但卻被尼高舒侯斯完場前射入絕殺一球，結果荷蘭2：3不敵德國，時隔23年後再度在主場告負。

德國上仗友賽與塞爾維亞握手言和，今仗造訪荷蘭阿姆斯特丹，出戰歐國外C組的賽事。作客的德國在上半場15分鐘打開紀錄，上仗被對手惡意侵犯的利萊辛尼，接應尼高舒侯斯（Nico Schulz）的傳中，左腳射遠柱入網。其後，效力拜仁慕尼黑的基拿比（Serge Gnabry）左路引球推入中路，推順右腳「大位」起腳，死角入網，在34分鐘助德國領先至2球。

尼高舒侯斯（左）及利萊辛尼成為今仗德國隊的贏波功臣。（路透社）

德國的基拿比在上半場的妙射，助球隊擴大領先優勢。（路透社）

荷蘭在易邊後急起直追，僅3分鐘便收到成效，迪比接應短角球後傳中，中堅迪歷特跳頂頭槌得手，追成較接近紀錄。上場為荷蘭貢獻兩入球及兩助攻的迪比，在63分鐘禁區內施射破網，攻入他在國家隊近23場的第13個入球，為主隊扳成平手。

不過，荷蘭並未能在主場取得分數，馬高列奧斯在完場前左路地波傳中，尼高舒侯斯撞射入網，絕殺荷蘭，使德國以3：2報捷全取3分。

阿積士中堅迪歷特在下半場早段，頭槌建功為荷蘭先追一球。（路透社）

迪比（右）狀態大勇，連續兩場為荷蘭貢獻入球及助攻。（路透社）

荷蘭上仗輕取白羅斯後，今仗未能乘勢在主場再下一城，只能在歐國外C組暫居次位，而德國則同得3分但少踢一場列第3位。德國與荷蘭多年來在國際賽日多次對碰，而荷蘭今場在主場失利，亦是自1996年後首度在主場不敵德國。

德國時隔23年後，再次在荷蘭主場報捷。（路透社）

德國主帥路維賽後表示，被對手扳平後保持信心是致勝的原因：「我們在上半場發揮突出，盡在我們的掌握中，但下半場隨即失守，是對一眾年青球員的考驗。不過，他們未有因此而洩氣，在最後階段更取得入球，順利取勝。」