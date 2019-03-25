【中國盃】中國負烏茲別克兩敗包尾　韋世豪「收山腳」敵將須送院

中國盃季軍戰，中國主場以0︰1負烏茲別克，簡拿華路執教兩場全敗兼未嘗入球，只得殿軍。今場焦點落在廣州恒大中場韋世豪，他在邊線從後粗野剷跌對手舒古洛夫（Otabek Shukurov），令對手即時送院。韋世豪賽後自辯無心，「足球難免激烈碰撞」。

中國全場只起腳一次

中國足球隊由恒大主帥簡拿華路兼任領隊，這名意大利前國腳領軍第二仗，球隊表現未有起色。去仗以0︰1負泰國後，再幾相同比數敗於烏茲別克。

7分鐘，中國隊譚龍傳中未能找到隊友，至33分鐘落後。效力俄超羅斯托夫前鋒舒梅洛杜夫（Shomurodov）在禁區邊壓過中國守衛，窄角度抽入死角。開紀錄後兩分鐘後，出現恐怖一幕，中國中場韋世豪從後力追舒古洛夫（Otabek Shukurov），於邊線用力剷中對手腿後方，令對手腳踝變形。他被球證出示黃牌後，仍面露不滿之情及責罵球證，沒有慰問傷者。舒古洛夫被抬上擔架送院，有中國傳媒指他疑似骨折。

下半場中國攻勢較上半場多，劉洋傳中，彭欣力遠射都未能造成直接威脅。中國隊全場僅錄得1射0中。相反烏茲別克5射2中，只是哈達莫拉完場前被力壓下起腳，柱邊出界，未能增添比數。

韋世豪（右）上半場從後粗野攔截舒古洛夫，令對手被抬離場，烏茲別克主帥古柏證實最少傷出兩個月。（網上截圖）

中國0︰1烏茲別克 簡拿華路領軍兩戰皆北（按圖放大）

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韋世豪否認有心傷人

韋世豪賽後談到疑似鏟傷對手一腳，否認刻意而為︰「就是一個犯規，我們差不多有十多分鐘沒有控球，要用戰術犯規令比賽慢一點。我具體不知道他甚麼情況，比賽太想贏了，大家都太想贏了。足球比賽難免不了一些傷病，激烈的碰撞，我覺得挺正常的，不是故意踢倒他。」

他及後進一步了解情況，開腔道歉︰「完場後了解對手傷勢比較嚴重，確實很對不起，確實是犯規動作，沒想到踢至對手受傷去醫院。很誠懇向對方道歉，大家都不想讓對方受傷。」

而烏茲別克主帥古柏賽後證實舒古洛夫重傷︰「我們有一個球員受傷，腳踝傷得很嚴重。以我收到的消息，最少缺席2個月。」

韋世豪賽後一度拒絕記者訪問。（視覺中國）