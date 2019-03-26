【歐國外】英格蘭作客反勝黑山5：1　奧杜爾與賴斯首場正選披甲

歐洲國家盃外圍賽分組賽A組，英格蘭兩名新星迪格蘭賴斯和赫臣奧杜爾首度擔正，後者更貢獻助攻，協助球隊以5：1反勝黑山。 惟英軍數名黑人球員在今仗受主場球迷種族歧視，主帥修夫基賽後表明將向歐洲足協投訴。

英格蘭主帥修夫基在今輪國際賽再起用新人，從未在英超正選上陣的車路士小將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）獲得青睞，與迪格蘭賴斯（Declan Rice）一同入選是次大軍名單。兩人繼上場後備入替後，今晨（26日）在歐國盃外圍賽作客黑山，均獲派正選上陣，更踢足全場。

迪格蘭賴斯從愛爾蘭改為英格蘭披甲，繼上仗鬥捷克後備上陣，是役更獲擔正機會，並踢足全場。（路透社）

赫臣奧杜爾今季未有機會為車路士在英超擔任正選，但已經在英格蘭正選登場。（路透社）

不過，英格蘭今仗在上半場17分鐘率先失守，黑山的維索域治（Marko Vesovic）在禁區內乖巧熨射，收死比克福特，先拔頭籌。英格蘭隨後連入兩球反超前對手，首先有米高堅尼接應巴克利的死球，衝前跳頂入網，30分鐘追成平手。38分鐘，赫臣奧杜爾在左路策動攻勢，推入大位起腳，巴克利在門前加一腳入網，助英軍以2：1反超黑山完半場。

米高堅尼在上半場頭槌建功，為英軍扳成平手。（路透社）

巴克利今仗梅開二度及交出一個助攻，其中一球由赫臣奧杜爾助攻。（路透社）

英格蘭易邊後繼續主導戰局，在59分鐘巴克利禁區內撞射得手，首度在英格蘭代表隊梅開二度。英軍兩名前場主力哈利卡尼及史達寧，分別於70分鐘及80分鐘各入一球，錦上添花，為英格蘭在作客反勝黑山5：1，繼續兩場攻入5球，並以6分高踞歐國外A組的榜首。

哈利卡尼在下半場亦有進帳，助球隊大勝一場。（路透社）

雖然英格蘭在作客輕取黑山，但同樣發生不愉快事情，英軍一眾黑人球員被主場球迷種族歧視。左閘丹尼路斯多次受到主場球迷的歧視，他在比賽末段取得黃牌，連主帥修夫基亦清楚聽到球迷對路斯出言侮辱。

根據《天空體育》記者在當地的報導，當地球迷反覆以「猴子」嘲諷丹尼路斯，而該名熱刺球員完場後拒絕與黑山球員交換球衣，直接返回更衣室。

黑山的球迷今仗多次出言歧視丹尼路斯，使該名熱刺球員大感憤怒。（路透社）

史達寧在攻入第5球後，亦以雙手放在耳邊假扮猴子，反擊一眾在場的球迷。隨後他在社交網站上發文，表示入球就是最好的方法回應歧視者。

史達寧攻入第5球後，向在場的黑山球迷以假扮猴子慶祝，以行動支持隊友。（路透社）

史達寧賽後於社交網站發文，指以入球就是對出言侮辱者的最佳回應。（Twitter截圖）

主帥修夫基賽後表示，對歧視行動「零容忍」，並將向歐洲足協投訴，「在丹尼路斯領黃牌後，我清楚聽到球迷以種族歧視的語句侮辱他，這是完全不能接受的，我相信在場不少人亦能聽見。我們全隊上下亦希望以正確方法回應歧視，我們將就此事向歐洲足協投訴，展示我們對丹尼路斯的支持，並不能坐視不理。」