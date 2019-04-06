【大帽山行山路線】荃錦坳行馬路上山　不走回頭路經鉛礦坳落大埔

大帽山高957米，為香港最高峰，也是港人行山郊遊的熱點。 登大帽山並不困難，由荃錦坳經大帽山道上山，快者不用一小時便可到最高處，合家歡慢行的話約兩小時。落山方面，沿路折返是最簡單的方法，若不想行回頭路的話，不妨經鉛礦坳落大埔的碗窰。

今年初與「野外動向Hong Kong Discovery」的Jan及Tom訪問，順道同遊大帽山，由荃錦坳起步。荃錦坳有公共交通工具可達，九巴51號由荃灣西鐵路站開出，會經荃灣鐵路站，車程約20分鐘，於郊野公園站下車。下車後，沿荃錦公路往荃灣方向行一會，便見到分岔路，中間有大牌寫住「大帽山郊野公園遊客中心」，轉上大帽山道上山。

「野外動向」Jan的人物專訪：

【香港山人．陳嘉俊1】狗嶺涌露營詭異經歷 上得山多終遇鬼？

【香港山人．陳嘉俊2】創辦首本生態雜誌 出版生涯「期期嘔血」

【香港山人．陳嘉俊3】郊野公園超負荷 政府應教育遊客行山操守

【香港山人．陳嘉俊4】反對郊野公園建屋 關注野生猴子版圖擴大

在荃錦公路落巴士後，行到這個大指示牌的分岔口，沿大帽山道上山。（顏銘輝攝）

上山前，可到大帽山茶水亭補給，旁邊還有公廁。（顏銘輝攝）

登山補給點「蓮姐」

行完一小段斜路，右轉入停車場便是扶輪公園，如果需要補給的話，可入去找大帽山茶水亭「蓮姐」。蓮姐在荃錦坳經營大帽山茶水亭十多年，已成地標，很多山友都會找蓮姐合照。在部分山友心目中，「蓮姐」已經取代「荃錦坳」或「扶輪公園」兩名，成為此地地名。茶水亭旁還有公廁，所以此地是登大帽山的最後補給站。

離開大帽山茶水亭，繼續沿大帽山道上山。轉個彎，就會見到遊客中心，如果想增添一點難度的話，可經遊客中心，沿麥徑的山路上，但這次就沿馬路繼續行。緊記！這段馬路會有汽車，尤其是周末假日，車流不少，行過彎位時要特別小心。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

行約半小時，景色逐漸開揚，開始見到涼亭及野餐枱等郊遊設施，但草地上有不少牛糞。再往上山，見到左邊有一群光頹頹的椏枝，如在日落下，相信會有一番荒涼的美感，可惜行山當日多雲大霧，只見一片白茫茫。

路旁左邊有山徑通向大帽山觀景台，那是一片綠草如茵的山坡，如果天氣晴朗的話，可俯瞰錦田平原，遠眺深圳；若往山頂望去，則可以見到「白波」雷達站。是日大帽山陷入雲霧之中，望不到遠景，在觀景台上逛個圈，便回到大帽山道，繼續上山。

巧遇麥明詩練車

那裏有個停車場，是普通車輛能夠上到的最高點。停車場後有分岔口，轉右往施樂園，轉左則是上山的閘口。閘口有人駐守，只有獲准許的車輛才能夠通過上山。有幾次行大帽山，見過的士載客上到閘口後的位置，不久又會載客下山，相信是接載交更的天文台職員。

行過閘口，繼續上山，不久見到山邊有水喉，會有冰涼的山水流出，會是夏天登山消暑的妙品。經過一條大直路上斜後，開始不停的「髮夾彎」，以「Z」字形的馬路上山。快到山頂時，同事發現藝人麥明詩正在操車，準備落山，因為她將會到外地拍攝踩單車的節目，故加緊訓練；她表示是從山腳踩上來的，相當厲害！

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 15 + 14 + 13

告別麥明詩後，不久走完「髮夾彎」，馬路變得平緩，開始繞頂而行。由於大帽山頂是禁區，有天文台設施，所以普通行山人士是不能上到大帽山頂的，最高大概只上到920米高。行至馬路的分岔路，左邊是禁區閘口，見到入面有個香港海拔最高的籃球場，而轉右則開始落山。

如果趕時間下山，或者不想路線太長的話，行山人士可以在此折返，沿上山的路回到荃錦坳，乘巴士離開。不過，如果時間及體力許可，不想行回頭路的朋友，則可以轉右往鉛礦坳方向下山。

落山的馬路愈行愈斜，有幾段路令人忍不住想跑下去。行至馬路盡頭，就是「四方亭」，是個行山人士休息的熱門地點。這裏是分岔口，轉左往梧桐寨落山，而直行則繼續沿麥理浩徑往鉛礦坳。

沿麥徑走，先行一段山路上785米高的四方山，之後基本上全程向下落山，初段落山並不急，大多是平坦的泥路，都算好行。漸漸地，發現路上愈來愈多大石，彷彿走入石林，在大石間穿梭下降。好天的時候，這段路向右可望城門水塘及葵涌，望前可見草山，望左則會見到大埔的觀音像。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 22 + 21 + 20

由灌木野草為主的高原，隨山路向下，漸漸走入喬木林中，最後望見「麥理浩徑第七段」的牌坊，代表已到鉛礦坳。鉛礦坳有涼亭及公廁，也位於幾條行山徑的交匯之間，是大休熱點。

猖狂猴子搶劫女山友

在亭中遇上一名女山友在吃東西，此時見到一隻猴子偷偷地接近。說時遲，那時快，還未及出口提醒，猴子從後襲向女山友，她一聲嬌呼後，手上的食物已被猴子搶走。在此提醒各行山人士，在鉛礦坳休息吃東西時，記緊要小心，說不定猴子就在不遠處虎視眈眈。

鉛礦坳四通八達，為麥理浩徑及衛奕信徑交界，可往城門水塘，又可去大埔滘，還可登草山，但說到最快下山的話，則是去大埔的碗窰。往碗窰的路在公廁旁。這段路以泥路及石級為主，基本上全程向下，途中有小橋橫跨石澗。不久，就會見到前方的叢林中出現大埔的風景。

走完水泥樓梯，落到馬路，轉左沿馬路行，行至一處有避雨亭的分岔口，轉右繼續落山。很快，見到前方村屋漸多，小巴站也在路口，可乘23K小巴往大埔墟鐵路站離開。這次由荃錦坳行到碗窰，全程約12公里，最終行了4小時46分。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 17 + 16 + 15