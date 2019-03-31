【王若獅】馬甸尼重返AC米蘭又如何？　復興之路仍然漫長

利申兩樣嘢，首先筆者係一個廿幾年AC米蘭死忠，第二，筆者出名黑腳，由決定寫這篇文開始，AC米蘭已經兩連敗。相信很多米蘭躉這幾星期的心情同小弟一樣，一樣大起大落，一方面見到「永恒隊長」馬甸尼細仔丹尼爾馬甸尼入選意大利U18國家隊，感覺比打機更夢幻；另外可以睇到米蘭與利物浦的元老對決，2005及07年兩場經典歐聯決賽原班人馬重逢，就好似時光倒流十幾年，回到兩奪歐聯的good old days。奈何兩連敗告訴我們，場上硬實力距離good old days仍然很遠，但場外軟實力是否已經望到尾燈﹖ 文：王若獅

以前打Winning Eleven的master league，球員退役後幾年便會以年輕小將姿態「重生」。那時，正值米蘭老化嚴重，筆者總會待那群元老退役後，重新訓練「馬甸尼2.0」和「哥斯達古達2.0」。當年以為這只是FF，但現在球壇的確出現不少星二代，費特歷高基艾沙、基奧雲尼施蒙尼、祖斯甸古華特等都已在意甲，甚至國家隊站穩陣腳，但這些名字都不及「馬甸尼三世」來得意義深遠。

馬甸尼貴為意大利足球世家，威水史唔使多講。上一代父子兵施薩與保羅，都曾以隊長身分為米蘭捧起歐洲冠軍。現在第三代接班，原本期待大仔基斯甸再次為米蘭鎮守中路，不過發展不似預期。他現年22歲，流落到意丙，恐怕「前途似咁」。不過，細仔丹尼爾不同，踢10號位的他今季在米蘭預備組踢22場入9球，入選最新一期意大利U18。佢形容自己強項「唔上腳、死球、有洞察力」等，直言希望成為國家隊常客。今年才17歲，已經間中獲提拔上一隊操練，萬千寵愛在一身，未來最大敵人可能就是壓力。

如果馬甸尼兒子生性，所有米蘭躉都倍感安慰。

馬甸尼父子在意大利球壇皆是名將。馬甸尼（右）在球員時代為AC米蘭捧起歐聯寶座，如今肩負另一責任：復興。（Getty Images）

嚴格來說，米蘭今年「簽入」了兩個馬甸尼。細仔丹尼爾由U17升上預備組，目前仍然象徵意義大於實際。相對之下，老爸重返球隊擔任體育策略及發展總監，才是復興的關鍵一步。馬甸尼自2009年退役後，從足球界銷聲匿跡，甚至一度進軍網球壇。事實上，兩個前班主貝盧斯科尼及中國商人李勇鴻，都曾多次邀請馬甸尼出任管理職位，但都被這老隊長以「球隊缺乏長遠計劃」為由拒絕，事後亦證明他眼光準確。今次美國新班主能打動馬甸尼出山，除了有老友李安納度加持，相信球隊的長遠計劃亦非單純吹水。

丹尼爾馬甸尼在AC米蘭青年隊嶄露頭角，會否是紅黑軍團未來領軍人物？（Getty Iamges）

馬甸尼上任後接受訪問，坦言最艱難是處理轉會，因為「談判我識條鐵」。相反，最簡單就是管理更衣室，「我同李安納度要傳遞核心價值畀球員」。本來筆者覺得所謂「傳統價值」好虛無，但經過呢幾年就明曬。米蘭這幾年最災難的，是球隊心理質素極低，人腳並非差得無可救藥，但永遠領先時慌失失進退失據，落後時更加全隊散曬。無論恩沙基、米赫洛域，還是蒙迪拿執教，都無補於事。大恩帶隊那季為例，全季19次先落後（即係全季聯賽一半！），最後僅得1勝6和12負。教練壓唔住場當然關事，但班主不是講明賣盤，就是投機搵著數，球員踢波嗰陣咩心態，大家心照。

馬甸尼（左）退役一再拒絕母會拋出的橄欖枝，直至球隊換上新班主，終於與舊日隊友李安納度（右）回歸。（Getty Images）

自從今季有新班主、新管理層進駐後，球隊心態穩陣了，11次落後下有4勝1和5負，輸波真係技不如人，唔似以往輸自己（今場當拿奴馬「派膠」例外）。當然，成績進步要歸功教練加度素嗌住鬧住，但同樣不能否定李安納度同馬甸尼，為球隊帶來信心。「我們要做的是給球員帶來安全感，讓他們了解球隊根基穩固。這過程雖然漫長，但球隊勝在肯聽教練話，從錯誤中學習。」

另外，馬甸尼雖然不是教練，但他每日都會出現在訓練場（順便睇細仔練波），中堅梅沙基奧話日日都見到呢位前輩，學到嘢之餘，更加有額外動力證明自己，而隊長羅馬洛尼亦話馬甸尼提出好多建議。上頭有心，下屬自然有火，所以你話佢係吉祥物都好，但落場踢波，有時就要靠一道氣，這種能力不能量化，但馬甸尼就有呢種氣場，感染球員。

加度素在場邊十分肉緊，鼓勵球員。（Getty Images）

AC米蘭曾是歐聯霸主，但近年已非每屆都能參賽。（Getty Images）

米蘭在意甲暫居第4，有望來季重返歐聯，但球隊復興之路仍然漫長。近10年來，死對頭國米的收入增加66.7%，米蘭呢？僅僅增加2%，莫講話輸九條街，就連通帳都跑輸，品牌價值更由第8撻到落18。球隊目前人腳鬥志有餘，用波能力不足，對方一打前場緊逼便立即現形。這套陣容莫講征戰歐聯，連在意甲爭亞軍都不夠。偏偏即使來季重返歐聯，增兵仍因違反財政公平競技而受限制。要重建昔日米蘭王朝，馬甸尼與李安納度的真正考驗，才剛剛開始。

馬甸尼重返AC米蘭，經常觀看球隊操練。（Getty Images）

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