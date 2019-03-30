【來稿︱陳葦如】基達菲起飛　手握前四主動權　歐聯資格在望

神奇球隊，偶爾會在各大聯賽出現，每次主角的「驚艷」 程度各有不同，有主觀因素促使，也有客觀因素配合，維拉利爾、西維爾、貝迪斯、畢爾包或多或少有點褪色下，令到小球會基達菲在28輪過後，站在西甲第四位，真有條件歷史性首次踏足歐聯舞台。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

基達菲過往歐戰最好成績要數到2007/08球季，當年由丹麥名將米高勞特立帶領，以國王盃亞軍身份參加歐洲足協盃，最後僅僅由於作客入球較少被拜仁慕尼黑淘汰而8強止步。

財政預算在整個西甲第四少的基達菲從來都不怎麼受到重視，即使這支球隊本身位於首都馬德里市南面的一個衛星城市，但去季平均入場人數只得10383，排在西甲尾三，僅比艾爾巴和利根尼斯好，對比起主場阿方素佩雷斯球場的16800容量，入座率也只得61.8%，即使今季成績理想，入場人數也只是稍微上升了0.4%，反映居民支持度持續不高。

基達菲主場入座率只得61.8%，即使今季成績理想，入場人數也只是稍微上升了0.4%，反映居民支持度持續不高。（資料圖片）

哈美馬達去屆膺西乙神射手，今季轉戰西甲亦交出13球，日前入選西班牙國家隊。（資料圖片）

▼部分曾效力基達菲球員（按圖放大）▼

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除了地理上與馬德里市非常接近外，營運上與皇家馬德里份屬友好，近十年多來幾位最出色的本土球員，例如蘇達度、沙拉比亞、柏度利安、柏利祖都與皇家馬德里有關連，但自從前季重上西甲後，這種味道逐漸消退，而球隊靠着出色的眼光，在轉會市場引入多名具潛力的球員，表表者是中堅贊尼和前鋒哈美馬達。

來自多哥的贊尼雖然用波能力一般，但破壞力強，目前以場均2.1次截擊成為西甲相關數據第八多的球員，近日有傳阿仙奴和熱刺都有興趣引入，而前鋒哈美馬達雖然年屆30，但上屆以33球成為西乙神射手，目前更以13球成為西甲入球最多的本土球員，日前對挪威的比賽這位射手更首次為國家隊上陣。

贊尼（DJENE）防守硬淨，有傳獲阿仙奴及熱刺垂青。（資料圖片）

贊尼防守數據亮麗，在西甲FANTASY遊戲身價高企，比皇馬的華拉尼更貴。（資料圖片）

踢法上，教練波達拿斯承認球隊後防球員的質素限制了球隊的踢法，無法從後場短傳組織展開攻勢。而場均只有293.6次的傳送，也是整個西甲中最少。要盡量利用球員的優點，球隊也只能依靠更多長傳去進攻。

近6場4勝2和，基達菲是西甲中近況第二好的球隊，目前亦手握爭取前四的主動權，但季尾比賽不那麼容易對付，對手包括巴塞隆拿、皇家馬德里、西維爾等強手，這個星期面對利根尼斯已經不是那麼困難，若果在這個同樣來自馬德里市南部的對手身上都無法取得3分的話，要實現進軍歐聯的夢想將遇到很大挫折。

柴崎岳去年世界盃標青，但回到西甲卻不受基達菲器重，今季僅上陣3場西甲，沒有入球或助攻。（資料圖片）

西甲榜前十（第28輪） 1. 巴塞隆拿 66分 2. 馬德里體育會 56分 3. 皇家馬德里 54分 4. 基達菲 46分 5. 艾拉維斯 44分 6. 西維爾 43分 7. 華倫西亞 40分 8. 貝迪斯 39分 9. 畢爾包 37分 10. 皇家蘇斯達 36分

佐治摩連拿今季攻入10球，僅次馬達成基達菲次席射手。（資料圖片）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】