自加利韋特在去年底離任以來，香港男子足球成年代表隊的主教練位置一直懸空，但香港足總署理行政總裁溫達倫今日（29日）出席足總會員大會時，透露已跟心儀人選簽約，4月9日就會揭盅。 另外，今夏香港至少上演3場外隊賽，出席會員大會的傑志及富力代表，分別談及對曼城及阿積士的表演賽，溫達倫亦確認多蒙特對利物浦的名宿賽會在6月舉行。

港足帥位懸空3個多月後終有消息，溫達倫今日透露，已跟心儀人選簽合約，「他還未來港，我們會在4月9日早上舉辦記者招待會，正式公布新主教練，也讓他跟傳媒見面。」對於新帥背景，他未有給予任何提示，「大家還是等待記招吧，但我們很期待他上任。」

談及即將在6月上演的多蒙特對利物浦名宿賽，溫達倫亦確認此消息，「發布會將在4月10日舉行，屆時將公布有關消息。」據知屆時將有參賽名宿出席發布會。

足總署理行政總裁溫達倫透露，港足新帥會在4月9日亮相。（高詩琦攝）

另外，早前傳出富力R&F會跟荷甲勁旅阿積士「拍跳」，出席會員大會的廣州富力副總經理兼富力R&F總經理郭能培稱，跟阿積士的友賽「比較確切」，仍待簽約作實：「但仍要視乎阿積士在歐聯走得多遠，他們（在16強）擊敗了皇家馬德里，但下一關的祖雲達斯也不易應付，若能過關，就不能成行。若成事，除了個別要踢非洲國家盃的球員，會全軍前來，包括（下季加盟巴塞隆拿的）法蘭基迪莊、馬菲斯迪歷特等，我們希望為社區做事，也會以港超陣容應戰。」賽事預期5月下旬在旺角大球場舉行，皆因香港大球場沒有檔期。

富力R&F總經理郭能培確認，球隊計劃在季尾跟阿積士友賽。（高詩琦攝）

郭能培指，若比賽成事，票價會「非常親民」：「比賽不會是商業考慮，否則不會在旺角場舉辦，希望大家感受到我們是香港的球隊，我們的總部也在此。」談及富力R&F會否如廣州富力般，跟阿積士有所合作，他稱：「我們可以有所期待，但下季未必成事，始終場地限制較大。」郭指，來季富力會繼續以燕子崗體育場作主場，雖然因會籍問題，下季無論如何都不能代表香港出戰亞洲賽，但未來會繼續爭取。

傑志總經理吳凱威表示，曼城將強陣訪港。（高詩琦攝）

傑志將在7月24日於香港大球場鬥曼城，球會總經理吳凱威表示，正等待簽約，「一簽約會立刻公布，預計會在下周初落實。」談及曼城訪港陣容，他表示曼城方面會以最強陣容訪港，也會帶同新簽球員來港，至於票價等其他資料，會在稍後在發布會公布。