【NCAA】杜克再驚險過關晉8強　「三王陣」並非無敵？

NCAA美國大學男子籃球賽今日進行16強（Sweet 16），被譽為奪冠大熱的杜克大學（Duke University）繼上輪對中佛羅里達大學（University of Central Florida）僅贏一分後，今輪面對維珍尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Tech）亦需要與對手戰至最後一秒，才能以75：73取勝，晉身8強（Elite Eight）。

今場杜克「三王陣」並不齊人，列特殊（Cam Reddish）因膝傷缺陣，由RJ巴納特（RJ Barrett）及「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）領軍。來年NBA狀元大熱威廉臣今場繼續保持水準發揮，全場14射11中，奪得全隊最高的23分。反觀RJ巴納特則手風欠順，三分7射全失，全場僅得18分。

威廉臣果然為體能怪物，一般大學生都未能阻止到他的切入。（Getty Images）

崔鍾斯（Tre Jones）為現時木狼控衛鍾斯（Tyus Jones）的弟弟，今場貢獻22分。（Getty Images）

來到最後1.1秒，維珍尼亞理工於前場底線發球，利用兩次順擋為艾密特希爾（Ahmed Hill）製造一次「拆你屋」機會，可惜希爾卻未能把握這次難得的機會，將比賽延至加時。最終杜克以2分險勝，8強將會碰上強敵密芝根州大學（Michigan State）。

今場貢獻15分的希爾（13號）未能把握追和機會。（Getty Images）

從杜克的過關歷程中，不難發現他們戰術內容不足，僅以球員超強體能搭救。然而，「杜克三王」套路漸漸被對手身穿—RJ巴納特欠手感時，未有足夠突破能力完成切入；威廉臣切入動作單一，往往容易被對手猜中；列特殊上籃時常常避免與對手碰撞，進攻動作並未成熟。三名星級球員各有缺憾，杜克今屆又能否靠他們重奪失落3年的NCAA冠軍？

E L E V A T I O N 😱



Zion's showing off the vertical in DC!#MarchMadness | @DukeMBB pic.twitter.com/lwSdMmDWut — NCAA March Madness (@marchmadness) March 30, 2019

倘若威廉臣要成為NBA一代巨星，還有許多技術細節需要修正。（Getty Images）

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