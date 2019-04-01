【英超】利物浦驚濤駭浪2：1險勝熱刺　反壓曼城重返榜首

英超本周矚目大戰利物浦對熱刺，兩軍防線均險象環生之下，最終紅軍憑完場前熱刺門前一個烏龍球2：1險勝，全取3分重返榜首。

利物浦今場繼續派出「三叉戟」穆罕默德沙拿、沙迪奧文迪、羅拔圖法明奴攻堅，早前傳出在英格蘭國家隊比賽中微傷的隊長佐敦軒達臣正選上陣，夥拍占士米拿和韋拿杜姆鎮守中路。

熱刺今仗收起孫興慜，前線由哈利卡尼夥拍盧卡斯莫拉。主帥普捷天奴繼續被罰停賽，要在觀眾席上督師。

甫開賽熱刺發揮較佳，莫拉數度竄擾紅軍防線，一度令主隊陷入混亂。利物浦站穩陣腳後開始展開攻勢，16分鐘左閘羅拔臣左路傳中，皮球剛好落在刺熱兩名後衛之間的空檔，法明奴一頂破網，紅軍1：0領前。

法明奴的頭槌為利物浦領先開紀錄。（Getty Images）

重溫法明奴「飛將軍」頂入1：0一刻

紅軍後防再現險象

上場聯賽對富咸時，雲迪積克與門將艾利臣一次誤會導致失球，這一幕幾乎在23分鐘重演。當時利物浦禁區頂一記高空波，占士米拿幾乎與出迎的艾利臣相撞，幸好米拿頂球後皮球撞中艾利臣，巴西門將快手接實，未給予兩人附近的熱刺鋒將機會，虛驚一場。

32分鐘，迪利阿里左路禁區邊勁射，僅僅掠楣而過。4分鐘後，輪到文尼的機會，可惜他在幾乎相同位置射大位也是微微高出。半場利物浦領先1：0返更衣室。

早前在國家隊傳出有微傷的利物浦隊長佐敦軒達臣，今仗正選上陣。（Getty Images）

55分鐘紅軍後防再陷險境，路斯左路橫傳哈利卡尼，後者推入禁區勁射被艾利臣撲出，基斯甸艾歷臣補上射門，羅拔臣及時衝前柵走。

之後輪到利物浦一次突擊，沙拿帶波與文尼呈二打二，這名陷入加盟後最長「入球荒」的埃及射手選擇射門而非傳予位置更佳的文尼，結果射門輕易被擋出。

68分鐘熱刺換入孫興慜加強攻力，達雲臣山齊士被調離陣。一分鐘後，哈利卡尼在中場附近位置妙傳前場右路的捷比亞，後者傳予艾歷臣，瑞典中場再交向後上的莫拉撞入，熱刺扳平1：1。

熱刺扳平一球，盡顥哈利卡尼的足球視野。（Getty Images）

76分鐘一次過換走軒達臣和占士米拿，由奧歷治和法賓奴入替。

紅軍未能增添紀錄，幾乎再失一球。85分鐘熱刺一次突擊機會，穆沙施素高與孫興慜二打一，利物浦防線只剩下雲迪積克一人，此子迫得施素高以不擅長的左腳射門高出，浪費反超前良機。

大難不死的利物浦，果然有後福。89分鐘一次角球攻擊後，皮球再次落在利物浦腳下。阿歷山大阿諾特吊入禁區右路，伏兵門前的沙拿頭槌攻門，被熱刺門將洛里斯撲出不遠，不料皮球撞中今仗表現出色的艾達韋列特腳下溜入網窩，利物浦2：1再度領前。

利物浦憑這個幸運的烏龍球全取3分，32戰79分反壓曼城重返榜首，但較對方多踢一場。