【F1．巴林站】陸克萊遺憾失首場勝仗　咸美頓峰迴路轉奪冠

本年度F1第二場賽事在巴林上演，法拉利的陸克萊取得職業生涯首個排頭位起步，惜他的戰車在末段引擎故障，被平治的咸美頓及保達斯紛紛追過，結果以季軍完成賽事，未能奪得個人首場分站冠軍；「平治雙雄」則包辦冠﹑亞軍。

法拉利經過在開鑼戰澳洲站的失利後，今場重返傳統賽車場作賽，隨即在練習及排位展示出戰車威力。華迪爾與陸克萊在周五﹑六多次造出上佳時間，排名亦在強敵平治以上，並在正賽包辦頭行起步，實力表露無遺。

新加盟的陸克萊在今個比賽周末表現強勢，擊敗隊友華迪爾首度排頭位出賽外，更打破場地紀錄，大有機會在巴林取得人生首場勝仗。外界認為「躍馬」如無意外將在巴林奪冠，但可惜世事往往未有如此順利。

碧咸除了到巴林現場觀賽外，更在比賽結束時揮動格仔旗。（路透社）

陸克萊雖然起步後一度跌到第3位，但他隨後收復失地重奪領先，更拉開一段頗長的距離。（Getty Images）

陸克萊甫起步便被華迪爾及保達斯超越，幸該名摩納哥車手力保位置，未有被咸美頓爬頭，其後他迅速趕過保達斯，再超越華迪爾重返領先位置，更一度拉開近10秒距離。遙遙領先的陸克萊在兩次進入維修站後，繼續領放。

不過，隊友華迪爾在咸美頓的壓力下，入彎時失誤不慎失控，使咸美頓輕鬆升上次位，而該名4屆世界冠軍禍不單行，在及後一圈前翼（Front Wing）突然鬆脫，飛出賽道外，使他需要再一次進入維修站，而他亦跌至第5位。

華迪爾在面對咸美頓的壓力下，入彎時犯錯失控，使對手輕鬆超越他。（Twitter截圖）

華迪爾在失控後禍不單行，前翼突然飛脫，使他今場無緣踏上頒獎台。（路透社）

法拉利兩位車手在今場賽事厄運纏身，華迪爾失控後，「躍馬」的所有希望便落在陸克萊身上。領先次位近20秒的陸克萊，在第46圈時突然向車隊工程師表示，戰車的引擎有異樣，及後車速亦減慢，即使該名21歲的年青車手透過無線電高呼「發生什麼事？」，但卻無補於事。咸美頓隨後大幅收窄差距，並超越他登上首位，隊友保達斯一度落後25秒，亦在及後超越陸克萊，平治兩位車手在末段升上首﹑次兩位。

陸克萊的戰車引擎故障，使他由領先變第三，難掩失望之情。（Getty Images）

在巴林站表現非常突出的陸克萊，卻因引擎故障而未能奪冠，在領獎時亦顯得十分失落。（Getty Images）

當時在第4位的韋斯達賓，大有機會在比賽結束前趕過陸克萊，奪走頒獎台的最後一席。不過，兩架列前十的雷諾戰車，在第55圈的同一個彎巧合地因戰車故障衝出賽道退賽，更因列卡度的戰車停在危險位置，賽會決定出動安全車。

巴林站賽事在安全車帶領下結束，確實是對陸克萊的一份「安慰獎」，結果他以季軍完成賽事，雖然美中不足，但亦是他職業生涯首次踏上頒獎台，惟他在頒獎時始終難掩失望；「平治雙雄」則意外地包辦冠﹑亞軍，咸美頓亦贏得職業生涯第74場F1分站冠軍。

兩架雷諾戰車原本大有機會取分而回，但竟在末段同一個彎位因機件故障退賽。（Twitter截圖）

咸美頓在賽後隨即上前安慰陸克萊。（Getty Images）