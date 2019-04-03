【西甲】達史特根彈出彈入失守　美斯後備罰球助巴塞逼和維拉利爾

巴塞隆拿在西甲作客護級分子維拉利爾，驚險地搶到一分。巴塞雖然一度領先2：0，但後防突然崩潰，連失4球，幸到完場前，後備入場的美斯射入一記精彩的罰球追近，加上蘇亞雷斯補時建功，以4：4逼和「黃潛」。

在西班牙時間周一（3月3日）晚的西甲聯賽，榜首的巴塞隆拿作客護級的維拉利爾。巴塞初段後防先有險象，幸門將達史特根先後救出伊保拉的頭槌及卓禾斯的射門。

古天奴入波後，與助攻的馬爾甘慶祝。（路透社）

馬爾甘上半場表現不俗，交出入球及助攻各一。（路透社）

12分鐘，巴塞靠一個簡單的組織開紀錄，沙治羅拔圖放直線，馬爾甘長驅直進入禁區，至小禁區邊時橫傳中路，另一名巴西兵菲臘比古天奴輕鬆射入。4分鐘後，又是一次從右路策動的攻勢，維達爾傳中，遠柱的馬爾甘一頂破網，助巴塞領先到2：0。

維拉利爾在落後兩球之下大反攻，之後連入4球。（路透社）

雖然達史特根有犯錯，但他今場多次撲救。（美聯社）

維拉利爾在23分鐘先追一球，卓禾斯擺脫佐迪艾巴入禁區，先用右腳射近柱，惜中柱陣出，但時來運到，皮球又落在他落下，這名19歲尼日利亞鋒將十分冷靜，再用左腳射入。「黃潛」維拉利爾半場落後1：2。

換邊後，維拉利爾大反撲，先在50分鐘靠一次快速反擊追成平手。托高伊甘比在右路邊線快放，巴塞中堅基文迪朗格勒追不上，伊甘比殺入禁區，壓落底線。達史特根判斷出錯，在門前「彈出彈入」，先打算封近柱，但之後又走出一步，而伊甘比就趁機窄角度射近柱入網。

伊甘比入球片段：

美斯在下半場中段後備入替。（路透社）

卡路士巴卡在80分鐘射成4：2。（美聯社）

巴塞主帥華維迪見勢色不對，便派美斯在61分鐘上陣，入替古天奴。說時遲，那時快，巴塞62分鐘又失球，伊保拉為維拉利爾射成3：2。80分鐘，巴塞後防中路出現漏洞，辛迪卡索拉在己方半場放直線，後備入替的卡路士巴卡從中圈起跑接應，大步推向禁區，巴塞中堅烏姆迪迪「食塵」，最後巴卡推過達史射根射成4：2。

巴塞中門大開、卡路士巴卡入球片段：

美斯入替後，見證球隊再輸多兩球，神情無奈。（美聯社）

美斯在90分鐘射入罰球，幫巴塞追成3：4。（Getty Images）

美斯連續3輪聯賽入罰球

在絕境下，巴塞踢到90分鐘靠美斯的罰球追近至3：4。美斯這個罰球相當精彩，角度刁鑽，中內柱彈入，這是美斯連續3場聯賽射入罰球，也是他今季第6個聯賽罰球入波，追平他上季創下的個人單季罰球入球紀錄。有網民發現，在16/17球作客維拉利爾的聯賽，美斯又在90分鐘在相近位置射入一記差不多一樣的罰球。

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2017 - 2019.



Same player, same opposition, same corner. 🤯



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美斯射入罰球片段：

蘇亞雷斯補時3分鐘入波，幫巴塞追成4：4平手。（美聯社）

在補時3分鐘，巴塞把握角球攻勢，在禁區邊的蘇亞雷斯一射破門，為巴塞射成4：4完場，驚濤駭浪地作客搶到一分，以70分繼續穩居首位，領先次席的馬德里體育會8分，而下場聯賽，兩隊將上演榜首大戰。

巴塞今場輪休部分主力，除了美斯只是後備入替外，中堅碧基亦在後備席上休息，由烏姆迪迪擔正，但這名法國守將的表現令人失望。主帥華維迪賽後承認，給予對手太多空間，「我們讓對手跑向我們身後的空間，製造了很大的麻煩。」

華維迪賽後承認球隊依賴美斯，因為他是世界最佳的球員。（美聯社）

華維迪承認球隊依賴美斯

華維迪還說：「這是一場瘋狂的比賽，亦證明了贏冠軍是一件多麼困難的事。我們會從今場比賽中學習。在上半場，我們控制大局，但我們之後失去了控制。」

被問到巴塞是否有「美斯依賴症」時，華維迪答：「當然，這是依賴美斯，這是存在的，他是世界上最好的球員。不過，我們都知道在他不在陣的時候，我們都要踢出一樣的足球，就像上半場。那時沒有美斯依賴症，球隊都踢得好，我們應該有能力贏得比賽。」

全場精華片段：

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