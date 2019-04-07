西貢行山路線眾多，數風景亮麗，不得不提浪茄及萬宜水庫東壩。 這條路線由西灣亭起步，先登西灣山，之後去被譽為全港最美沙灘的浪茄，再到萬宜水庫東壩。儘管路程不遠，但起點及終點交通不便，建議行山人士在星期日及公眾假期前往，因為往西灣亭的村巴班次會較密，並且會有小巴由東壩離開。

西灣亭位於西貢東郊野公園，在萬宜水庫北面西灣路，是到西貢行山郊遊的熱門起點。西灣亭對外交通不便，除了的士外，只可從西貢市中心親民街麥當奴門口的站頭，乘坐村巴NR29入去。

西灣亭村巴周日班次較密

NR29閒日班次疏落，每日只有4班車，而在周末、周日及公眾假期的班次較多，據車站資料稱，每日有8班車入西灣亭，9班車出西貢。據記者及身邊朋友的經驗，星期日的班次通常更密，可能每隔20至30分鐘就有一班車。

當你在周日早上見到NR29怕長龍，不用怕，他們通常會加班的。記得有次假期入西灣亭，村巴公司會安排車從西貢市中心接載乘客到北潭涌，之後在北潭涌轉乘另一架可以入禁區的巴士去西灣亭。

大約半小時車程，NR29就會由西貢入到西灣亭。西灣亭有個涼亭，還有幾個流動廁所，是路線上少有的廁所。在西灣亭整頓後，開始起步，你的前方有3條路選擇，最左是上螺地墩的山路，中間是平坦的山路，是今次旅程所走的路徑；另外右邊是馬路。因為中間的山路有路牌指明去大浪西灣，初次去浪茄的朋友可能會誤會，就行馬路，但其實馬路是掘頭路，行中間的平坦山路才是對的。從西灣亭入浪茄及大浪西灣的頭一段路是一樣的。

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西貢至西灣亭村巴NR29的服務時間表。（顏銘輝攝）

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

初段的山路鋪得很靚，上落不多，十分輕鬆，間中還見到萬宜水庫景色。約行20分鐘左右，見到一條長樓級，花點氣力行上去，抵達吹筒坳的十字路口。注意這個路口，別要行錯路，轉左是上螺地墩，直行落山是往大浪西灣，至於轉右則是往今次的目的地浪茄！

沿路賞大浪四灣、蚺蛇尖景色

腳踏麥理浩徑第2段，行上幾級，見到左方有條小徑，好奇行入去，原來是個景色不錯的涼亭。如果吹筒坳擠滿遊人的話，不妨行上這個涼亭休息。回到主徑後，繼續上山。這段路以上斜為主，因為要由約80米高的吹筒坳登上314米高的西灣山。

這段上西灣山的路不算陡峭，慢慢行的話不太辛苦，路況方面則以泥路及石路為主。上山沿路風景怡人，與萬宜水庫為鄰，但最引人入勝的，還是蚺蛇尖與大浪四灣。行上幾步，見到景色優美，停下來影兩張相；再行一會，也是相同景色，但好像比之前的美，又停下影相……這段路上，不斷重覆這個過程。

快登西灣山頂前，有個小平台是觀景的好位置，放眼望去，只見海岸連綿，黃沙彎彎，白浪繞邊，青山突出，綠水如鏡；而在大灣後，則是山形尖削的蚺蛇尖挺拔而立，山勢向東伸延，徐徐下降，由米粉頂到東灣山，至長咀為止。相比之前的位置，這兒觀賞大浪四灣的景致最美。

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離開小平台，往上行不久，就在林中見到三角網測站以及代表山頂的木牌，上面寫住西灣山高314米。此處路窄，並非大休的好地方，再往前走一會，就會見到個大涼亭，遊人聚集，歇息用膳。中午時分，人流漸多，擠不進亭的，或坐或站，在亭外小休。

落浪茄山路凹凸不平

離開涼亭後，不斷落山，將下降至水平面的浪茄灣。初段以泥路為主，石頭不規則地在路面凸起，所以別要掉以輕心，尤其下雨潮濕的話，小心滑倒。鞋底較滑或者少行山的朋友，要慢慢落。行至另一個涼亭，又是一處人群聚集之地，之後的下山路鋪得較好，間中會有石級。

當浪茄的風景漸漸消失於樹林之中，代表快到了；當你發現腳下質感有變，地開始變軟，泥石路變成沙路時，代表已經抵達浪茄。漁護署在路邊豎立了一面鐵牌，標有行山徑的高度橫切面，並提醒行山人士在酷熱天氣下登西灣山要小心中暑。不久，前面有一道小溪流，行山人士可靠橫臥溪上的枯木過河，如有行山杖協助的話，會過得更輕鬆。

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沙灘遼闊，沿海而行，轉入灘後的浪茄灣營地。儘管營地遭到颱風「山竹」摧殘，但假日仍有不少人露營。離開營地，便開始踏上石級上山，行上約100米高的山坳。這段路上得急，適宜慢慢走，沿路可俯瞰浪茄的景色。行至麥理浩徑第1及2段的交界點後，山路漸漸平緩，沿山腰而行。

紅日有小巴由東壩去北潭涌

到山坳處的分岔口，轉左是往標尖角，繼續直行向東壩便可。之後的山路徐徐向下，是闊寬又坡度不大的石級，路的左邊是六角柱石的斜坡，右邊漸見萬宜水庫波平如鏡。山路盡頭便是東壩的馬路，那兒有涼亭及公廁。

要離開東壩，不外乎3個方法。第一，可以召喚的士或截的士出去；第二，沿萬宜路行出北潭涌，路程約10公里，要行個半至兩小時；第三是搭小巴9A出北潭涌，小巴站在東壩的另一邊。不過，9A只於周日及公眾假期服務，而由東壩開出的服務時間亦只於下午3時20分至6時之間，約每20分鐘一班車。如果想落山有小巴9A搭出去的話，記得預好時間。

這條由西灣亭行到東壩的行山路線，全長接近7公里，記者當日沒有大休，約3小時行完。

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