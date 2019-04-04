【英超】曼城兩球挫卡迪夫城登榜首　奧杜爾首場聯賽正選即交助攻

除了熱刺在新主場出戰英超外，車路士及曼城兩支前列球隊亦分別在主場出戰，同樣淨勝對手而回。曼城的迪布尼及利萊辛尼各入一球，兩球擊敗卡迪夫城。 車路士的新星赫臣奧杜爾首度正選披甲，雖未有進帳，但交出一球助攻，加上另一位英格蘭新晉球員羅夫度斯卓克轟入世界波，助球隊以3球輕取白禮頓。

利物浦上仗擊敗熱刺後，超越主要的爭標對手曼城2分，但曼城少踢一場，只要取勝便可重奪榜首位置。曼城今仗主場迎戰上輪因爭議球全失3分的卡迪夫城，僅6分鐘便先開紀錄，迪布尼接應拿樸迪的直線窄角度勁射，在卡迪夫城門將的手頂入網，該名比利時球員繼去年12月後，攻入今季第2個聯賽入球。

曼城後防基爾獲加在18分鐘因傷退下火線，幸對主隊防線未有太大影響。曼城在上半場仍有多次入肉攻門，迪布尼策動反擊，但加比爾捷西斯起腳柱邊斜出。加比爾捷西斯雖然未能攻破對方大門，但他在上半場末段以心口巧妙回傳給利萊辛尼，後者衝前第一時間抽射破網，在上半場44分鐘拉開至兩球領先。

迪布尼窄角度勁射入網，在6分鐘為曼城先開紀錄。（路透社）

辛尼在上半場末段接應加比爾捷西斯的心口回傳，攻入曼城今場的第2球。（路透社）

來自菲律賓的卡迪夫城門將艾法列治在下半場屢救險球，但球隊始終未能收復失地，結果曼城以兩球擊敗卡迪夫城，取得聯賽8連勝，並再以1分之差力壓利物浦，重登榜首；卡迪夫城則以28分排在聯賽「尾三」位置，與第17位的般尼距離5分，護級形勢非常不利。

菲律賓籍的卡迪夫城門將艾法列治雖然化解不少危機，但球隊仍以兩球告負。（路透社）

另一邊廂，車路士在史丹福橋球場迎戰白禮頓，主帥沙利派出早前入選英格蘭大國腳的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）首度正選上陣，配合夏薩特及基奧特攻堅。車路士今仗佔盡上風，全場佔近7成的控球率，加上合共製造17次埋門機會，雖然僅4次中目標，但亦交出3個入球。

車路士在上半場末段才打破僵局，赫臣奧杜爾首度正選便交出助攻，右路地波傳中予基奧特門前近射得手，38分鐘先開紀錄。「藍軍」在易邊後，3分鐘連入兩球鎖定勝局，夏薩特在60分鐘於禁區頂假動作擺脫對方守衛，右腳熨射破網。3分鐘後，羅夫度斯卓克在禁區外，同樣右腳熨射，皮球再次在門將的左手邊死角入網，結果助車路士以3球輕取白禮頓。

兩位英格蘭新星羅夫度斯卓克及赫臣奧杜爾在今仗一同正選上陣。（路透社）

夏薩特擺脫守衛後起腳破網，攻入今季第14個聯賽入球。（路透社）

羅夫度斯卓克在下半場禁區外妙射入網，為球隊鎖定3：0的勝局。（路透社）

隨曼聯在今輪聯賽失分，車路士全取3分後，以63分登上第5位，與阿仙奴同分，但兵工廠踢少一場。

主帥沙利在今仗終於派出新星赫臣奧杜爾任正選，他在賽後大讚該名18歲的年青球員：「赫臣奧杜爾今季在各方面亦大有進步，不論進攻或防守上，加上他往往亦準備好出場作賽，他必定是球隊未來的支柱。我對他今仗的表現十分滿意，亦希望他繼續進步，他有能力成為歐洲球壇其中一位最佳球員。」

赫臣奧杜爾終在聯賽首場正選披甲，主帥沙利大讚他將成球隊未來支柱。（路透社）

赫臣奧杜爾首場為車路士正選上陣，隨即交出助攻予基奧特。（路透社）

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