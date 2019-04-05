【香港七欖2019】香港兩連勝提早晉8強　明鬥湯加爭首名

「香港國際七人欖球賽2019」今日上演世界系列賽男子資格賽，3個小組共12支球隊齊齊爭奪一個明年世界系列賽正賽資格。作為東道主的香港雖然受傷病困擾，重召部份舊將，但首日兩場分組賽表現相當強勢，連挫菲律賓及津巴布韋，暫列小組第二，提早鎖定8強席位，但仍待明早跟湯加對決，爭奪小組首名。 攝影：余俊亮 撰文：高詩琦、張倩儀

香港男子隊抽入資格賽E組，由於部份主力如黎萬利等因傷病缺陣，而重召前兩年都未有出戰七欖的麥堅兄弟，當中哥哥A.麥堅在今午首戰面對菲律賓，甫開賽即證明自己在代表隊仍有價值，開賽僅2分鐘，這名經驗戰將即打破缺口達陣，先開紀錄，3分鐘後他再成功得分，加上韋兆新6分鐘達陣，並射入上半場全部3個附加罰球，即使菲律賓在完半場前扳回一球，港隊半場仍以19：5領先。但易邊後，決意收復失地的菲律賓連下兩城，不過香港亦有拜恩兩度達陣，菲律賓即使完場前由Joe Dawson再拉近比分，港隊仍以33：17勝出首場分組賽。

港將姚錦成在菲律賓球員圍堵下持球突破。（余俊亮攝）

韋兆新不單是港隊陣中可靠的的附加罰球「劊子手」，個人亦有達陣。（余俊亮攝）

A.麥堅回歸 延續七欖達陣佳績

A.麥堅過往在香港國際七欖賽表現一直出色，2015年有3次達陣、2016年亦有兩次，單是在首場比賽，他已追平2016年的次數，中途他跟弟弟T.麥堅為考取機師牌照而暫緩欖球事業。今次再度代表香港參賽，A.麥堅直言十分興奮，但認為表現可再上層樓：「勝出當然是好，但我們也讓菲律賓達陣了3次，若我們要擊敗更好的球隊，就要交出更好的表現。菲律賓應該也有信心可擊敗我們，所以我們甫開賽就搶攻。」甫回歸港隊即有好演出，他強調自己未打算退役，「希望能再打幾年！」

津巴布韋（綠衫）球員攔截範圍闊且硬朗，港隊要突破其防線並不易。（余俊亮攝）

津巴布韋後段少打一人 港隊反勝暫列小組次名

港隊在第二戰鬥非洲球隊津巴布韋，則成為先落後的一方，津巴布韋憑強韌的鬥志及勇悍的防守，早段壓制港隊，並在3分鐘由Riaan O’Neill打破缺口率先達陣，Stephan Hunduza連隨射入附加罰球，令津巴布韋上半場領先7：0。落後的港隊未有泄氣，但不斷推進到危險地帶，都在得分線前遭對手攔下。戰至9分鐘，津巴布韋的Stephan Hunduza領黃牌離場，港隊繼續在強攻，終由李卡度達陣、韋兆新踢入附加罰球，追平成7：7；把握多打一人的優勢，港隊12分鐘再有摩理臣達陣反先，韋兆新再以附加罰球，鎖定14：7勝局。

完成反勝後，香港與湯加均為兩戰兩勝齊得6分，已提早取得8強資格，但港隊的得分差為23分，較湯加的36分得分差落後13分，明早兩軍將直接對決，爭奪榜首席位。

A.麥堅闊別七欖兩年，甫回歸即有達陣。（余俊亮攝）

李卡度：有信心擊敗湯加

「累呀！」拼盡全力反勝對手，李卡度憶起達陣追和之際，現場「Hong Kong！Hong Kong！」的呼聲不斷，令他當刻極為激動：「達陣激動，但又不可以這麼早開心，始終當時只是追和。」李卡度笑說，「今場預計就是一場硬仗，因為他們既快、攔截範圍又大，本身有多次達陣機會在我眼前，我卻錯過了，明天對湯加要打好一點，看可否將第一場的進攻和第二場的防守，帶到明天一戰。」從落後0：7到反勝14：7，港隊今場領教完津巴布韋的打法，李卡度對於明天對戰湯加更有信心：「有機會（獲勝）的，因為他們和津巴布韋很像。」上仗津巴布韋以12：29不敵湯加，但在他看來，兩軍打法大同小異：「因為他們（津巴布韋）給了湯加很多進攻機會，所以達陣次數多一點，但兩隊打法基來上差不多。」

港隊今日取得資格賽分組賽兩連勝，提早進入明晚的8強，但仍需待明早鬥湯加後，再決出小組首名。（余俊亮攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁