【港足．東亞錦】12月韓國釜山爭標　尾輪撼中國

東亞足協會今日宣布今年底東亞錦標賽決賽周的賽程及比賽球場。香港男子足球代表隊會在12月11日鬥主辦國韓國，14日戰日本，18日則對中國，3場比賽皆於釜山亞運會主競技場舉行。

港足去年於台灣上演的東亞錦標賽外圍賽第二輪，力壓朝鮮、中華台北及蒙古奪冠，並獲得決賽周資格，將於12月到韓國，與中國、日本及韓國踢單循環分高下。東亞足協會今日宣布今年底東亞錦標賽決賽周的賽程及比賽球場，由12月10日至18日在韓國的釜山舉行。

香港足球代表隊去年在東亞錦標賽外圍賽第二輪奪冠，晉身12月的決賽周。（資料圖片）

男子東亞錦的比賽全部在釜山亞運會主競技場（Busan Asiad Stadium）舉行，有5萬多個座位。港足首戰會在當地時間12月11日晚上7時半對韓國，休息兩日後，在14日晚對日本，之後休息3日，在18日下午4時15分對中國。

此外，女子東亞錦的所有比賽則在釜山九德運動場（Gudeok Stadium）舉行，由日本、韓國、朝鮮及中國爭冠。

釜山亞運會主競技場曾舉行2002世界盃賽事，可容納53,864人。（維基百科圖片）

東亞錦標賽決賽周賽程 10/12（星期二） 16：15 女子 韓國 Vs 中國 19：30 男子 中國 Vs 日本 11/12（星期三） 16：20 女子 日本 Vs 朝鮮 19：30 男子 韓國 Vs 香港 14/12（星期六） 15：55 女子 中國 Vs 日本 19：30 男子 日本 Vs 香港 15/12（星期日） 16：15 女子 韓國 Vs 朝鮮 19：30 男子 韓國 Vs 中國 17/12（星期二） 16：15 女子 朝鮮 Vs 中國 19：30 女子 韓國 Vs 日本 18/12（星期三） 16：15 男子 香港 Vs 中國 19：30 男子 韓國 Vs 日本 註：全部為當地時間

東亞足協公布東亞錦標賽決賽周的賽程。（東亞足協網頁）

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