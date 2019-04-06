【運動公社】拜仁多蒙特組軍折射德甲現狀　革新要向外國求才　　

多蒙特和拜仁慕尼黑今晚深夜（4月7日0時30分開賽）上演「天王山之戰」，可謂本季德甲錦標關鍵戰。值得注意的是，兩軍在擴軍方針上均注重在德國以外收購球員、組成核心戰力。趁在德國打吡開打前，談談兩隊的組軍動向。 撰文︰高俊賢@運動公社

數年前，拜仁可謂盡收天下兵器，羅致多名德國精兵。13年歐聯決賽擊敗死敵多蒙特奪冠。（Getty Images）

拜仁：盡攬德將時代告終 後防換班還看「變法」

有不少論者指出拜仁慕尼黑有組建FC Germany的傾向，也是德國大部分本土球員的理想去處。12/13年球季，拜仁主力陣容一度出現8位德國國腳，包括拿姆、舒韋恩史迪加、紐亞、謝路美保定等。他們當中有不少購自德甲的競爭對手，而且拜仁藉此拿下歐聯冠軍，令他們在德國球壇的支配力一時無兩。然而，安察洛堤接替哥迪奧拿之後，球隊開始面對陣容老化的問題，及後開始網羅一群本地的潛力股，例如中堅蘇利、翼鋒基拿比、中場哥列斯卡等。

2012/13球季，拜仁「三冠王」陣容坐擁8名德國國腳（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

但是，拜仁始終很倚賴某些強力外援，提升戰力上限——巔峰時期的兩翼洛賓和列貝利。加上德國國內年輕的中堅人才稀缺，這兩個關鍵位置僅靠基拿比和蘇利，很難撐起大局。因此，拜仁才把引援的主戰場設定在國外。拜仁倚重基拿比、加拿大新秀戴維斯（Alphonso Davies）和京士利高文，如果車路士的赫臣奧代（Callum Hudson-Odoi）一如傳聞來投，則翼鋒位置已經補齊。拜仁的防線引援，才是最關鍵的。

法國翼鋒京士利高文（右）若然並非一再受傷，有望站穩拜仁正選陣容。（Getty Images）

謝路美保定急劇下滑，而且拜仁有心扶植甘美治成為另一個拿姆（兼踢防守中場），故此拜仁把引援工作的目標，著眼在後場建設。柏華特和盧卡斯靴南迪斯貴為法國世界盃奪冠功臣，既能踢左右兩閘，亦具備適應三後衛陣式的屬性（可移入中路充當中堅），可以釋放甘美治和艾拿巴上前助攻。

在這個年代，中堅是最值得花錢的位置，尤其是後場能不停切換三、四、五後衛陣式的球隊，就可以投入更多進攻人手之餘，又能夠兼顧防守。盧卡斯靴南迪斯的個人防守能力，和柏華特的意識，都是有目共睹。這些核心戰鬥力，恰巧只可以從德國國外填補。

拜仁慕尼黑不像皇馬、巴塞和多次英超豪強，年年在轉會市場花費巨資。但每當有重磅級收購，總是來得更為耐用、可靠。我們姑且看看拜仁高層的引援眼光，能否如一貫般精準。

柏華特（左）與盧卡靴南迪斯（右）來季一同加盟，是拜仁革新防線的重要一步。（Getty Images）

多蒙特：讓新星登上歐戰場 甘為豪門作嫁衣裳

至於多蒙特，財力和吸引力當然不如拜仁慕尼黑，但引援方針和眼光同樣明確、獨到。主帥法夫利上任以來，安排懷高改踢中堅、葛斯擔任箭頭，戰術佈置有看頭。但是，如果這條中軸線沒有中場韋素爾和中堅艾簡積擔當優質「鋪墊」，進攻自由人萊斯就不能盡情發揮，更談不上與拜仁逐鹿德甲。兩名外援的身價加起來，花費低於5000萬歐元。從此可見，多蒙特球探系統在評估球員實力，及經營國外經理人脈絡關係，值得其他球會借鏡。

他們都是蜜蜂兵團近年「靚Deal」（按圖放大）：

即使多蒙特擅長挖掘國外新秀，卻有一點屢屢為人詬病，就是跟拜仁相比，他們很難留得住有實力的球員，對陣容的穩定性很有影響。但是，評論多蒙特的經營方針前，不可忘記一個大前提：出售球員始終佔球會收入的最大部分。多蒙特的營業額由16/17球季的3.33億歐元跌至17/18的3.17億歐元，但出售球員的收入卻由4580萬歐元升至1.15億歐元。

因此，多蒙特不介意成為這些新秀去英超Big6或「皇巴拜」之前的跳板，甚至以此為一大賣點。體育總監索斯（Michael Zorc）曾說過，多蒙特是能夠向21歲或以下新星提供出戰歐聯機會的最佳舞台，這條件為大部分陣容豪華的大球會所缺。近年，多蒙特開始向英格蘭新星招手，成功的例子有從曼城來投的查頓辛祖，正是因為他們具備實力，卻在英超球會欠缺上陣機會。另一方面，索斯本人也坦承，這數年來英格蘭在青訓方面比德國更為出色，令他們不得不把目光暫時轉移至當地。

轉會費是多蒙特收入來源，基斯甸普列錫從青年梯隊逐步爬升至一隊，來季轉投車路士，估計轉會費逾5700萬鎊。（Getty Images）

兩大德甲雄獅的經營戰爭，可能比起場內的比賽更可觀，或多或少反映目前德國新秀的數量，不足以承接球隊的戰力需要，同時也是德甲聯賽現狀的投射。

英格蘭新秀輩出，英超球會卻無上陣機會。積頓辛祖轉投多蒙特，站穩正選之列，亮相歐聯大舞台。（Getty Images）

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拜仁在本季首循環先作客，藉羅拔利雲度夫斯基梅開二度而兩度領先，惟最終被多蒙特反勝3：2。（Getty Images）

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