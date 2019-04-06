【英超】沙拿單騎闖關破入球荒　利物浦反勝修咸頓上榜首

「埃及美斯」穆罕默德沙拿打破入球荒，助利物浦在先落後之下，作客以3：1反勝修咸頓，以兩分優勢力壓踢少一場的曼城，升上榜首。利物浦領隊高普承認球隊表現不在最高水平，但讚球員戰鬥到底，「人們想我們踢得像曼城，但我們沒有能力做到，我們只能踢出自己的風格。」

英國時間昨晚（4月5日）的英超，利物浦作客修咸頓，開波9分鐘便先落後。當時，修咸頓的賴恩貝特蘭斬波入禁區，賀積查治爭贏利物浦中堅華基爾雲迪積克，將皮球頂後，利物浦左閘安德魯羅拔臣又頂空氣，最後落在沙恩朗腳下，近門一射破網，助主隊先開紀錄。

沙恩朗近門一射破網，助主隊先開紀錄。（路透社）

沙恩朗為修咸頓在早段開紀錄後慶祝。（路透社）

利物浦在36分鐘追成平手，拿比基達接應右閘阿歷山大阿諾特的傳中，頭槌頂入，攻入加盟紅軍後首個入球，並且幫球隊半場扳平1：1。換邊後，矢志全取3分的利物浦在59分鐘作出兩個換人，由占士米拿及佐敦軒達臣入替阿諾特及韋拿杜姆。

拿比基達接應右閘阿歷山大阿諾特的傳中，頭槌頂入，攻入加盟紅軍後首個入球。（路透社）

利物浦的反勝關鍵是，在59分鐘換人，由占士米拿及佐敦軒達臣入替阿諾特及韋拿杜姆。（路透社）

佐敦軒達臣的上陣是利物浦贏波的關鍵，他在80分鐘後場頭槌解圍，頂前予穆罕默德沙拿，之後這名埃及鋒將快速反擊，如入無人之境，後場帶到前場，從中路直推向修咸頓禁區，並趁兩名對手守將「閂閘」之前，禁區邊起腳射入，為利物浦領先2：1。

沙拿打破入球荒，他上次為利物浦建功已經是2月中般尼茅夫的聯賽，而且這是他在利物浦的第50個英超入球，僅花69場比賽就達成這個紀錄，是球會史上最快。難怪沙拿入球後相當興奮，脫衣慶祝。

沙拿由後場帶到前場，用一個個人表演式的入球為利物浦領先。（路透社）

沙拿打破入球荒，相當興奮，脫衣慶祝。（路透社）

軒達臣與羅拔臣打算與沙拿擁抱，怎料……

#SOULIV#Liverpool #Salah

How I will be avoiding bad influence in 2019😂 pic.twitter.com/kn3vPu4bCN — A F R I C A (@_wabily) 2019年4月6日

講到破入球荒，尚有佐敦軒達臣，這名英格蘭中場在86分鐘接應羅拔圖法明奴的助攻射入今季首個入球，為利物浦奠定勝局，反勝修咸頓3：1。沙拿賽後接受訪問時，也特別提起軒達臣，他說：「經過9場比賽後，我終於為利物浦射入第50個英超入球，這是十分特別，但軒達臣可能是30場以來首個入球，我跟他都很開心。」

對於沙拿這個精彩的入球，領隊高普說：「我從來沒有懷疑過他是我陣中優秀的球員。這個入球實在漂亮。就算他隔了一陣子才有這個入球，但這是他的第50球，在那麼短時間內造到這個數字，實在是非凡的成就。」

佐敦軒達臣錦上添花，為利物浦射成3：1。（路透社）

軒達臣攻入今季首個入球。（路透社）

高普還提到兩個換人起到的作用，他說：「我們在下半場一定要踢得更有活力，當阿諾特及韋拿杜姆在高強度的賽季中掙扎時，但占士米拿及佐敦軒達臣的上陣，就能夠為球隊帶來侵略性，之後我們又重回正確的方向。」

高普賽後大讚軒達臣，認為他跟占士米拿為球隊帶走侵略性。（路透社）

完場後，高普激情慶祝。（路透社）

利物浦贏波後33戰得82分，升上榜首，領先32戰得80分的曼城。高普說：「他們（修咸頓）值得先開紀錄，但之後我們調整得宜，保持鎮定，等待時機的來臨。我們的表現並非最高水平，但來到這個地步，全靠戰鬥到底。人們想我們踢得像曼城，但我們沒有能力做到，我們只能踢出自己的風格。」

「我們現在82分，在這個瘋狂的聯賽中，是一項非凡成就，人人都想等我們下滑。對於所有人來說，今季都十分艱巨，可能你要70到75分才能得到歐聯資格，如果要贏冠軍則要90分以上。不過，我們仍在爭標行列之中，非常美好。」

高普賽後表示，他們踢不出曼城的足球，但利物浦自有自己的一套風格。（路透社）

曼城及利物浦餘下英超賽程：

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