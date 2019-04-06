【01球評】爭標路步步驚心　利物浦要救心更要強心

利物浦昨晚作客修咸頓又以3：1再驚險反勝，戰畢33場聯賽後得82分，再度壓過曼城重上榜首。由於賽程交錯頻密，利、曼雙方賽程暫時仍有一場落差，亦在聯賽榜多次交換領先位置，在爭標形勢已入直路下，利物浦要一嘗捧起英超冠軍獎盃滋味，要戰勝的除了5隊餘下對手，還要戰勝自己。

曼城於爭標路上經驗較豐富，固然令「藍月亮」在今屆聯賽爭逐中被人看高半線；而紅軍過去幾季一直調整陣容，高普經過一輪去蕪存菁下，仍然未磨合出最佳陣容也是事實。在2018年，先後有華基爾雲迪積克及艾利臣比加加盟，基本陣容已算完備，在爭標路上極具競爭力；但過去數仗、特別是昨晚作客修咸頓一役，更明顯暴露以下幾個關鍵問題，惟高普及時調動得宜修補問題，得以反勝。

利物浦要一騒29年之癢取得頂級聯賽冠軍，除了要繼續踢出高水平比賽，也要加強心理質素。（Getty Images）

沙拿兩個月未取得入球下，利物浦領隊高普仍對他的不離不棄，這份信賴是球隊今季上下一心奮戰到底的關鍵。（Getty Images）

1. 迷失沙拿

沙拿在今仗千里走單騎攻入反超前一球之前，已有8場未有入球。本來利物浦進攻火力強大，沙拿未有入球亦有其他球員能補位；不過沙拿近仗有走火入魔之勢，每每成為球場黑洞，除了上腳過多之外，亦經常出現「死去」情況，有時隊友走位較佳亦視而不見，不少利迷已有微言。

不過，紅軍教頭高普向來講求球隊團結，只要認定球員有才能，他會給予時間該球員自行調整，亦會向隊伍灌輸「信賴」的重要。觀乎紅軍陣中球員之前均異口同聲支持沙拿，相信球隊內部均理解沙拿踢法，同時齊心協助他取得入球重拾信心。但沙拿自己其實要明白「信賴」是雙向的，如果要令紅軍火力再進一步，他自己也要想通「適當時候交波」的重要性，不應再為入球而「耷低頭死去」。

2. 高普遊走冷靜與熱情之間

去季穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴「三叉戟」大勇，加上全場逼搶戰術取得大量入球，但同時未到季尾已累積大量傷兵，爭標未入直路已後勁不繼。自利物浦今季引入法賓奴泰華利斯和拿比基達兩名中場球員後，高普的戰術明顯有所轉變，行軍速度減慢之餘中場亦多打傳控反擊，前線未有再強行全場逼搶。對此高普曾解話指，戰術用得久自然會被對手針對部署，他也要求變才能取勝，是由激情轉為冷靜；但去到關鍵時刻，高普用人卻被指傾向保守。

以今季為例，在一些關鍵大戰時高普往往派出「5+7+14」陣式，即中場以韋拿杜姆、占士米拿及佐敦軒達臣為正選，收起今季偶有佳作的梳頓沙基利、法賓奴及拿比基達。球迷經想引用數據，指「5+7+14」組合踢法較保守，往往在中場橫傳和後傳，其中大部分矛頭更指向隊長佐敦軒達臣。

利物浦今年中場陣容

+ 3 + 2

不過昨晚一仗，正好顯示高普今季的堅持是對的。昨晚高普以法賓奴、拿比基達和韋拿杜姆鎮守中場，但紅軍頭20分鐘踢來雜亂無章，面對對手強悍踢法，3人完全不能控制節奏，何時前傳何時後傳可謂進退失據。最終高普下半場重新派出兩名隊長米拿和軒達臣，立即呈現壓場感覺；但同時保留基達和法賓奴在中場搶截和提供長傳，展現紅軍在現時中場陣容下，能穩守之餘亦具創造力。

佐敦軒達臣昨日入球後表現的激情，完全展露作為隊長對冠軍的渴求。（Getty Images）

3. 隊長的爭勝欲望

除了如上文所述，高普換入正、副隊長軒達臣和米拿，能提供控制節奏的能力外，還帶來了爭勝的決心。二人甫進場即全場左飛右撲，在場中不斷呼喝，重新喚起了隊友的爭勝慾望。面對曼城不斷進迫，紅軍近幾仗踢來的確患得患失，經常要靠後追搶回3分，球員露出疲態理所當然，但軒達臣昨日射入第3球之表現，完全展現出這名隊長對冠軍的渴求，加上米拿這名陣中少有有贏取英超經驗的副隊長壓陣，對利物浦球員能否繼續守住信念有極大幫助。

曼城、利物浦今季餘下賽程

事實上，自季中曼城和利物浦雙雙跑出開始拋離餘下18隊時，已有聲音指利物浦能否把季初及季中的強勢延長至季尾是勝負關鍵。對手曼城是質素和心理俱佳的球隊，主帥哥迪奧拿戰至季中已開始利用傳控戰術和陣容輪換來節省體力，以應付多條戰線，縱有傷兵問題亦能克服；反觀「紅軍」人腳稍弱下，已漸失主動權。

要知道利物浦現時已走進了未知的境地，歷史上首次戰畢33場聯賽後得分竟高達82分，現階段除了要講人腳和實力，更重要是心理調整。紅軍要令人信服能奪取冠軍，先要拿出冠軍隊的勇氣和性格，在餘下賽事取得全勝，再等待奇蹟出現。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁