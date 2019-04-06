【歐聯】網民公投最佳倒掛入球　高治落力拉票大勝C朗巴利

歐洲足協日前在社交網站號召網民投票，選出歐聯史上最精彩的倒掛入球。相信大家都會立即記得C朗拿度及加里夫巴利的入波，但最後當選的是英格蘭長人中鋒高治，2006年效力利物浦對加拉塔沙雷的入球。

歐洲足協日前在社交網站舉行了歐聯最佳倒掛金球選舉，入圍名單有4個，包括有C朗在2018年代表皇家馬德里射破祖雲達斯、加里夫巴利在2018年代表皇馬在決賽對利物浦射成2：１的入球、文迪蘇傑在2017年決賽代表祖雲達斯攻破皇馬的入球。最後一球年代較為久遠，高治在2006年代表利物浦對加拉塔沙雷射入。

高治在2006年代表利物浦對加拉塔沙雷射入的倒掛。（Getty Images）

高治倒掛入球片段：

當年效力利物浦的高治，為球隊在歐聯比賽衝鋒陷陣。（Getty Images）

最初的投票十分正路，C朗及巴利的入球只是去年的事，球迷記憶較深，而且兩人球迷亦多，票數率先搶出。然而，高治催票，令投票形勢大變。高治在Twitter上拉票，他表示：「那些球員已經贏了很多，給我一個機會吧，我想告訴孩子誰人是我的手下敗將。」

高治的Twitter有超過60萬跟隨者，他一聲高呼動員「鐵票」，馬上將C朗、巴利及文迪蘇傑拋離。最後，在15萬人投票下，高治得票54%，大勝對手，當選歐聯最佳倒掛。C朗以26%緊隨其後，巴利及文迪蘇傑分別得15%及5%。

These players have won loads.

Give me a break.

I could tell the kids who I beat 😬 https://t.co/JsxXXZSvKK — Peter Crouch (@petercrouch) 2019年4月3日

現年38歲的高治當選後回應：「我肯定自己會贏，因為我是最渴望贏的一個，還有拉票。那些球員贏得太多，是時候將一些獎項分給周圍的人。」在2006年的歐聯分組賽，利物浦對加拉塔沙雷，右閘芬倫推右走左，之後傳中，高治在禁區中打倒掛射入，讓利物浦領先至3：０。該仗利物浦最終險勝3：2。

最後網上投票結果，高治得票超過5成勝出。（網上截圖）

其餘3個候選倒掛入球：

C朗在2018年代表皇家馬德里對祖雲達斯射入的倒掛。（Getty Images）

🗣️ "It was amazing - probably the best of my career." 😎



😮 A year ago today - one of the great #UCL goals - Cristiano Ronaldo's sensational overhead kick in Turin! 🔥🔥🔥#OnThisDay @Cristiano pic.twitter.com/5nbrzSqXDw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2019年4月3日

加里夫巴利在2018年代表皇馬對利物浦在決賽射入的倒掛。（Getty Images）

😱 This acrobatic goal...



😎 Gareth Bale 👏👏👏#UCL @realmadrid @GarethBale11 pic.twitter.com/ZLcHUBxvk1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2019年4月3日

文迪蘇傑在2017年代表祖雲達斯在決賽對皇馬射入的倒掛。（Getty Images）

👌What. A. Goal!!!



😍 Outrageous from Mario Mandžukić 😍#UCL @juventusfc pic.twitter.com/xRF98q0ZzJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 2019年4月3日

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