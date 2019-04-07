【滑浪風帆．公主盃】鄭俊樑封王陳晞文摘奪銀　男女齊奪牌創歷史

香港滑浪風帆隊對上一次揚威西班牙蘇菲亞公主盃，已是2003年由李麗珊封后。相隔十多年，港隊歷來首次有男、女子運動員皆列三甲，除了陳晞文奪得女子組亞軍，鄭俊樑更於男子組封王，繼當年「風之后」再為香港贏得這個比賽。

總教練陳敬然表示，雖然部份歐洲高手因要準備4天後的歐錦賽（奧運資格賽），因而缺席這屆蘇菲亞公主盃，「但在這個歷史悠久的比賽贏得冠軍，對香港隊而言意義重大，每次比賽我們都抱着爭勝決心」。港隊對上一次在這比賽稱霸，數到2003年的李麗珊，她在9場賽事中取得6個第1。

鄭俊樑繼2003年的李麗珊之後，再為香港奪得蘇菲亞公主盃冠軍。（資料圖片）

鄭俊樑。（資料圖片）

來到今屆，鄭俊樑在男子組10場初賽及1場獎牌賽中表現平穩，10場初賽錄得兩個第2、一個第3、兩個第4、四個第9及一個第12，獎牌賽則以第2名完成比賽，扣掉最差的第12，以總分65分勇奪冠軍。女子組方面，早前在傑出運動員選舉獲最佳衣著獎的陳晞文，同樣表現可人，最終以102分排第2，令香港隊首次於蘇菲亞公主盃有男、女子運動員同列三甲，創造歷史。

陳晞文奪得銀牌。（資料圖片；港協暨奧委會提供）

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