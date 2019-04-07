今年的世界青少年劍擊錦標賽在昨日（6日）於波蘭托倫（Torun）掀起序幕，由香港隊的男、女子佩劍青年組選手打頭陣，男子佩劍的李澤峰過關斬將，闖入16強惟不敵俄羅斯劍手止步。 李澤峰連續兩年打入青年組16強，他對成績感喜出望外，並希望明年更進一步，衝擊獎牌。

一連9日的世界青少年劍擊錦標賽，首日上演男、女子青年組的個人項目，港隊派出4男2女角逐，其中包括現年18歲的李澤峰（Terence）。現時就讀美國杜克大學的Terence，亦是去年雅加達亞運團體賽奪銅的男子佩劍隊成員之一。

Terence在去年的世青賽青年組個人項目殺入16強，追平師兄羅浩天在2012年的紀錄。今年李澤峰聯同張愷駿、麥浩寧與邵家晉一同征戰男佩青年組個人賽，而4位小將亦攜手順利晉級淘汰賽，但麥、邵二人在128強止步，張愷駿亦於64強告負。

李澤峰連續兩年打入世青前16，對他明年爭奪獎牌注下強心針。（FIE圖片）

李澤峰先後淘汰沙特阿拉伯及韓國選手，躋身32強，與淘汰1號種子的美國劍手爭奪16強席位。Terence與該名美國劍手的首節發揮一般，以4：8落後完成首節，但他在休息後調整戰術，使對手未能招架，打出一段7：1的攻勢後，順勢以15：12反勝對手。Terence在16強迎戰俄羅斯劍手，力爭成為首位躋身世青男佩青年組半準決賽的香港劍手。可惜，Terence面對身材高大的對手，未能打出水準，結果3：15不敵，連續兩年16強止步。

Terence（左）克服右腳腳傷，殺入16強，他亦表示對戰果感驚喜。（FIE圖片）

Terence在今年亞青賽因腳傷而影響表現，未能爭奪獎牌，腳傷未癒的Terence，賽前以64強為目標，結果再度闖入16強，他感到喜出望外，「連續兩年在青年組賽事躋身前16，使我感到相當驚訝，因早前的右腳大腿仍然有傷，所以我對今次比賽預期不高。不過，我在今次的發揮遠超預期，連續擊敗兩位強手晉級，所以我亦十分滿意。」

李澤峰分別擊敗韓國及美國劍手，打入青年組個人賽的16強。（FIE圖片）

李澤峰連續兩年青年組殺入16強，無疑是對他實力的一大肯定，而明年將會是最後一年出戰青年組賽事，他希望來年在亞青及世青亦以獎牌為青年組賽事作結，「明年將會是最後一年青年組的賽事，盼望在亞青及世青亦有突破，我將以衝擊亞青冠軍及世青獎牌為目標。不過，我必須在體能上及比賽經驗上提升，以增加來年青年賽奪牌的機會。」

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