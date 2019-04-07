【香港七欖2019】港隊無緣世界系列賽　11月赴韓國爭奧運資格

「香港國際七人欖球賽2019」今日（7日）進行各項賽事決賽，香港連續三日在資格賽過關斬將，打入決賽。在冠軍戰對勁旅愛爾蘭，香港終以7：28告負，再次跟正賽資格擦身而過。 攝影：李澤彤

香港在今屆香港七欖世界系列賽資格賽表現強勢，3場分組賽全勝、首名出線之餘，在8強及4強亦先後擊敗菲律賓和智利，打入決賽。決賽對手愛爾蘭屬世界級勁旅，在千禧之初及2017至18球季，曾出戰世界系列賽正賽，上季獲邀參加倫敦站及巴黎站，分別列第3位及第7位。

香港國際七人欖球賽2019：即使港隊拼盡全力，仍難阻愛爾蘭的進襲。（李澤彤攝）

香港國際七人欖球賽2019：港隊在13分鐘由T.麥堅扳回一球，荷迪踢入附加罰球，扳回7分。（李澤彤攝）

港隊失誤多 T.麥堅破蛋難阻大敗

今日香港與愛爾蘭交手，備受巨大壓力下頻頻出現失誤，3分鐘已遭Harry McNulty攻入一球，香港即使持球亦難以組織攻勢，屢遭截球，8分鐘，愛爾蘭再由Greg O'Shea達陣一次，半場已領先至14：0。

換邊後甫開賽，Jordan Conroy再為愛爾蘭取得入球，其後Greg O'Shea因腳踩港隊球員胸口被罰黃牌離場，港隊在13分鐘即把握人數優勢，由T.麥堅扳回一球，荷迪踢入附加罰球，扳回7分。

但愛爾蘭在下個攻勢即由Terry Kennedy突破成功達陣，港隊終以7：28大敗，繼2016年決賽後再一次落敗，始終無緣成為世界系列賽Core Team。

香港國際七人欖球賽2019：港隊終以7：28不敵愛爾蘭，繼2016年決賽後再次落敗，完場一刻球員均十分失望。（李澤彤攝）

香港國際七人欖球賽2019：李卡度（右）希望港隊眾將失望之餘，亦要盡快重拾心情，準備11月的奧運資格賽。（高詩琦攝）

李卡度：對自己失望 望明年改善後於決賽勝出

港隊完成所有比賽後，繞場一周為球迷簽名、合照，但眾將難掩失望之情。李卡度坦言「很不開心、很失望」：「在決賽表現得不好，進攻時有個誤傳就讓對手達了陣，對自己很失望，一整年來，都很努力爭取入決賽、爭資格，最後卻差一步入不到（世界系列賽）。」他希望港隊可從失敗中學習、改善，「明年回來，不可以覺得因為上年入了決賽，打到8強就足夠，而要在決賽勝出。」

姚錦成認為，敗因是在攔截範圍內失誤太多，而今次決賽失利，較2016年在決賽敗予日本更痛，「今次的分差，較對日本時大得多，上半場遭大炒後，像已沒有決心打下去⋯⋯我已打了世界系列賽9年，很想感受整個賽季都有比賽的感覺，但最近的兩個機會，都在最後才失去。」

香港國際七人欖球賽2019：姚錦成認為，港隊多年來未能打入世界系列賽，跟在攔截範圍內失誤多有關。（李澤彤攝）

香港國際七人欖球賽2019：賽後姚錦成與球迷合照，但受訪時難掩失望。（李澤彤攝）

港隊11月戰奧運資格賽 姚錦成：有信心出線

稍作休息後，港隊下周將赴新加坡出戰世界系列賽，但更長遠目標是11月23至24日在韓國仁川舉行的奧運亞洲區資格賽，姚錦成坦言打入奧運是全隊夢想，由於日本作為2020東京奧運主辦國，已直接取得參賽資格，香港的主要對手餘下韓國及斯里蘭卡，「阿成」表示有信心出線，李卡度則希望全隊及時收拾心情：「雖然這一刻不開心，但一定要繼續努力，重新展開操練，向住年尾的奧運資格賽進發。」

香港國際七人欖球賽2019： T.麥堅雖把握愛爾蘭少打一人時，為港隊破蛋，但最後難逃敗仗。（李澤彤攝）

香港國際七人欖球賽2019：雖然今屆決賽再度飲恨，但港隊將為爭取2020東京奧運資格努力。（李澤彤攝）

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