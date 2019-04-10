【歐聯】孫興慜入球「刺」破曼城　利物浦2：0擊退波圖

歐聯8強首回合，焦點落在「英超內訌」熱刺主場迎戰曼城身上，結果，在阿古路12碼「宴客」未能替「藍月亮」先開紀錄的情況下，熱刺憑孫興慜下半場的入球以1：0小勝。雖然熱刺以一場勝仗慶祝在新球場的首戰歐聯賽事，但代價非常大，主力射手哈利卡尼（Harry Kane）下半場傷出，領隊普捷天奴賽後坦言擔心哈利卡尼或提早收咧。 另一場8強戰，利物浦主場以2：0擊敗波圖，客隊在有爭議的手球下未能獲判12碼，無法取得作客入球。

阿古路主射12碼被撲出

熱刺在賽前被看低一線，近6次與曼城交鋒後者取得4勝，兩隊開賽後都踢得較為保守，熱刺在8分鐘首先製造到威脅，中場迪利阿里（Dele Alli）離門15碼處接應長傳凌空抽射高出。

「藍月亮」13分鐘錯失先開紀錄的機會，熱刺的丹尼路斯（Danny Rose）在禁區內手臂觸碰到史達寧（Raheem Sterling）的勁射，球證觀看VAR後判罰12碼，但傷癒復出的前鋒阿古路（Sergio Aguero）的射門被卻洛里斯（Hugo Lloris）撲出，致兩隊半場互交白卷。

傷癒復出的阿古路射失12碼。（路透社）

下半場雙方互有攻勢，不過一直無法打開紀錄，熱刺射手哈利卡尼（Harry Kane）更在58分鐘傷出；今季多次撐起熱刺的孫興慜再次挑起重擔，77分鐘他突破越位，在禁區接應基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）的傳球在底線邊緣避過攔截，近門起腳射破門將艾達臣的十指關，鎖定勝局。

熱刺領隊普捷天奴賽後表示，哈利卡尼可能提早收咧，也許在餘下的球季都會缺少這名射手。如此看來，熱刺在英超的爭「前四」的路上亦將危機重重。

孫興慜在歐聯比賽再次「打救」熱刺。（路透社）

紅軍火速先開紀錄

另一邊廂的利物浦憑拿比基達（Naby Keita）及羅拔圖法明奴建功，在首回合主場2：0殺退波圖。「夠哂運」的紅軍在開賽5分鐘火速先開紀錄，沙迪奧文尼左路傳中，法明奴回後，拿比基達的射門省中對方球員入網。

沙拿及後單刀失機，但利物浦仍在26分鐘擴大比數，阿歷山大阿諾特右路傳中，法明奴門前輕鬆射入成2：0。

落後兩球的波圖急起直追，30分鐘馬利加（Moussa Marega）抽射被艾利臣比加（Alisson Becker）封走，皮球擊中阿歷山大阿諾左臂，但球證觀看VAR後無判處12碼，半場利物浦兩球「袋袋平安」。

換邊後利物浦繼續攻，但在波圖的防守下無法再「添食」，最後利物浦淨勝2球完場。

「埃及文明」攻堅，羅拔圖法明奴鎖定勝局。（路透社）

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