【足球】阿根廷主帥史卡朗尼度假遇車禍　傳傷勢嚴重送院

阿根廷足球隊主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni），今天在西班牙的馬略卡島遇上車禍，頭部撞落地面受傷，有傳傷勢嚴重。

自2018世界盃後，森柏奧利下台，由原任助教的史卡朗尼任臨時教練，他與阿根廷的合約至2019年6月。現年40歲的史卡朗尼在今晨於馬略卡度假時，踩單車時被倒後的汽車撞到。根據拉科魯尼亞傳媒laopinioncoruna指，史卡朗尼頭部撞地受傷，身體多處受傷，更有骨折情況，傷勢嚴重。他初時被送到流動深切治療部，後來轉至馬略卡綜合醫院。

史卡朗尼與艾馬、森美爾球員時代是阿根廷足球隊隊長，現時同任阿根廷教練團。（資料圖片）

史卡朗尼球員時代曾效力拉科魯尼亞、韋斯咸、桑坦德、拉素及馬略卡，於阿根廷國家隊只有7次上陣，不過有份出戰2006世界盃。阿根廷現時助教為艾馬、阿耶拉及森美爾，他們於今夏美洲盃分組賽與哥倫比亞、巴拉圭及卡塔爾爭出線。

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2005洲際盃，史卡朗尼（前排左二）與沙維奧拿、基斯普、列基美、辛尼迪、蘇迪、軒斯等對德國時上陣。（資料圖片）

史卡朗尼在2006年世界盃對墨西哥披甲。（資料圖片）

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