【羽毛球】李宗偉受林丹奪冠激發　激起重返賽場的渴望

林丹於馬來西亞羽毛球公開賽奪冠，破了長達兩年的無冠荒，這名中國球手賽後獲得亦敵亦友的大馬球星李宗偉頒獎，這面金牌更是彌足珍貴。 李宗偉因治療鼻咽癌，自2017年7月就沒有參賽，做完頒獎嘉賓後直言，見到好友奪冠，激發自己重返賽場的渴望。

對於林丹以2：1反勝諶龍，李宗偉「一點都不意外」。他說：「當我看到他在第一圈擊敗周天成，我就知道『林丹回來了』。」李宗偉又指「林丹已擺脫重重障礙，現在是反彈的時候」。

林丹於大馬公開賽愈戰愈勇，最後結束兩年冠軍荒。（Getty Images）

李宗偉頒完獎後獲兩名中國球手邀請上台合照。（Getty Images）

李宗偉又表示，自己受到林丹在大馬賽的好表現激發，希望盡快復出，而且亦有初步計畫，拿督將預計在5月19至26日在中國舉行的蘇迪曼盃復出。他說：「我知道很多人都關心我是否可以參加蘇迪曼盃，不過我還是要邊等邊觀察。」

拿督又透露自己下周會完全復操，「再看看身體的反應」，若感覺良好，會跟教練表示準備好復出。

李宗偉見林丹狀態回升，自己亦很想快點落場打波。（Getty Images）

李宗偉亦已做好心理準備，萬一要延後復出時間時，「將把這個機會給年輕球員代表國家參加蘇迪曼盃」。他續道：「我只會在100%可以之下才參加，不然就不打。如果有機會我們會參加國內比賽，或純本土的表演賽，作為重返高級水平比賽的準備。」

李宗偉指會視乎復操後身體反應如何，再部署復出計畫。（Getty Images）

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