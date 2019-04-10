【歐聯】利物浦贏波但高普賽後道歡　耽誤了佐敦軒達臣年半時間

利物浦靠連續兩場建功的拿比基達開紀錄，加上羅拔圖法明奴的入波，在歐聯8強首回合主場以2：0輕取波圖。利物浦領隊高普大讚球隊發揮，他特別稱讚隊長佐敦軒達臣的進攻表現，更向軒達臣道歉，過去年半要他踢防中。

繼上場對修咸頓攻入追平的入球後，拿比基達在英國時間昨晚（4月9日）的歐聯8強首回合又入波，在5分鐘為利物浦先開紀錄。26分鐘，法明奴門前建功，帶領主隊半場領先2：0。雖然換邊後未再增添紀錄，但利物浦仍能帶住兩球優勢到下周三出戰次回合，作客波圖。

拿比基達的射門為利物浦先開紀錄。（路透社）

領隊高普盛讚球隊演出，他說：「百分百值得這場勝利，我們射入了兩個精彩的入球。總之，我們踢了一場好波！」但他強調比賽只是進行了一半，球員還要在次回合努力，他續說：「其實兩回合跟普通一場比賽沒有大分別，現在上半場踢完了，我們有一個比15分鐘更長的休息時間去準備下半場。我們清楚，還要努力，波圖的主場氣氛肯定會考驗我們。」

軒達臣今場位置比過往較前，減少防守的工作，更多參與組織進攻。（路透社）

軒達臣的表現大獲好評。（路透社）

今場利物浦中場佐敦軒達臣大獲好評，在法賓奴泰華利斯擔任防中之下，軒達臣可以踢得較前，發揮其進攻才華。今場利物浦的第二個入球，軒達臣有很大功勞，全靠他的直線撕破波圖防線，予阿歷山大阿諾特落底線傳中，最後由法明奴門前射入。軒達臣今場還3次傳出威脅球為隊友製造攻門，為隊內最多。

全靠軒達臣策動攻勢，才有法明奴射成2：0的入球。（路透社）

軒達臣策動了利物浦2：0的入球片段：

此外，軒達臣上場聯賽對修咸頓後備入替，也激活了球隊的進攻，他交出入球及助攻各一，令利物浦在尾段攻入兩球，得以3：1反勝修咸頓。

高普賽後為一直埋沒軒達臣的進攻能力而道歉，這名德國籍主帥說：「他明顯地喜歡這個位置，所以是我的錯誤，我之前有一年半的時間安排他踢6號位。真的十分抱歉，但我們當年需要他這樣做。他的表現非常優異。」

法賓奴泰華利斯在陣踢防中時，軒達臣可以踢得較前。（路透社）

高普賽後向軒達臣道歉，指軒達臣更適合踢進攻的位置。（路透社）

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