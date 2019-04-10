【歐聯】巴塞作客曼聯波飛未售罄　蘇斯克查：不能太多犯規

曼聯在歐聯鬥巴塞隆拿，成為了8強最強戲碼。不過，於奧脫福舉行的首回合賽事，不會出現「坐爆」，因為雙方的「加價戰」，令到巴塞未能全數出售3500張作客門票，預計約2000名球迷會入奧脫福為「地上最強」打氣。

巴塞隆拿早前將4月17日的次回合作客門票票價定為102英鎊（約1054港元），令曼聯作出報復性加價，將首回合的作客波飛加價到同樣的102鎊，並會利用多出的收入，津貼隨隊作客的球迷，將於魯營上演的次回合賽事票價降至75鎊。曼聯今次調整票價，表明「目的是要阻止未來對手對我們的作客球迷提高票價。」

這場意氣之爭最終換來這場歐洲頂級球會大戰，未能出現座無虛席的場面。據《曼徹斯特晚報》報道，巴塞未能全數出售3500張作客門票，預計有2000名球迷會入奧脫福為球隊打氣。

巴塞隆拿今仗未必會坐滿客席看台。（Getty Images）

曼聯以加價報復，並會津貼球迷作客波飛。（Getty Images）

蘇斯克查：汲取對PSG首回合教訓

「紅魔」繼16強後，8強再次在主場上演首回合。對PSG驚險過關，曼聯領隊蘇斯克查指球員已在首回合輸0：2後，吸取了教訓。他說：「球員們討論過，我們太多犯規，認識到歐洲足球的不一樣。己隊攔截時要更有耐性，我能感受到球員想落場的決心，感覺到這大戰的張力。」

要面對被視為當今最強球員美斯，蘇帥指要阻止他發威並非沒可能，但不能只將注意力放在阿根廷球王一人身上：「一定要記住現時是11對11的比賽，我們今季已對過祖雲達斯及C朗拿度、PSG及麥巴比。我們在聯賽亦對過車路士及夏薩特。蘇亞雷斯、古天奴及美斯會令我們的守將忙得不可開交，看我們怎樣應對吧。」

曼聯對巴塞隆拿成為歐聯8強最大戲碼。（路透社）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁