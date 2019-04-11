【路爾斯加西亞專訪】預測利物浦首奪英超　求完美即場學粵語正音

利物浦名宿隊（LFC Foundation Legends）及多蒙特名宿隊（BVB Legends），將於6月8日在香港大球場合演慈善賽。利物浦名宿路爾斯加西亞（Luis García）到香港出席發布會，接受專訪時表示對今季利物浦信心十足，直言雲迪積克與艾利臣加盟，絕對可以助球隊首奪英超錦標。他又讚嘆領隊高普注入激情給球員及球迷。 男人四十的加西亞在訪問尾聲，嘗試講出You'll Never Walk Alone的廣東話「永不獨行」，練演多次後又修正電話中的拼音，力臻完美的性格仍然不改。 攝影︰梁鵬威

來自西班牙的路爾斯加西亞2004至2007年效力利物浦，加盟首季便助紅軍登上歐聯寶座。40歲的加西亞仍然保持鋼條身材，他直言沒有秘訣，仍然差不多每天都做運動、踢足球、高爾夫球、健身等，努力就有回報。

來仗對車路士屬硬仗

利物浦今季仍有機會成兩冠王，路爾斯加西亞認為歐聯8強首回合對波圖2︰0的賽果理想，至於英超與曼城的分數很接近，「最少看起來很有希望，奪冠當然不容易，球季漫長，相信利物浦做得到。對車路士一役是硬仗，當然我認為利物浦仍可勝出及繼續站穩英超榜首。」加西亞預測利物浦笑到最後，今季首奪英超。

加西亞認為利物浦人腳理想，很難說如何再強化現有強陣，只知道高普季尾會有定案，他會作出正確決定。（梁鵬威攝）

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不擔心高普「眼鏡遭殃」

利物浦自賓尼迪斯後，經歷鶴臣、杜格利殊、羅渣士三任主帥，直到現任高普才穩步上揚。除了戰術、訓練及執教理念，高普的個人魅力更令他成為非一般領隊。當中高普向球迷跳起慶祝，最令加西亞難忘：「展現激情很重要，與球迷互動總是美好，而且主帥激情慶祝，可以燃點球員的鬥志，令全隊更投入比賽。」問到會否擔心球員激情得打爛高普的眼鏡，加西亞認為不用介意︰「若他的眼鏡因此而被打爛，他仍會樂於接受，絕對沒有問題。」

加西亞今次只在香港留兩天之後回老家馬德里休息，下次6月8日的利物浦名宿隊（LFC Foundation Legends）對多蒙特名宿隊（BVB Legends）合演慈善賽，將有多幾天可以好好享受香港及與球迷交流。（梁鵬威攝）

雲迪積克為防線改善主因

防守不穩曾是利物浦「傳統」，然而今季防線穩健，33場英超只失20球。加西亞認為防守進步主要有兩個原因︰「首先當然是雲迪積克，之後是艾利臣。雲迪積克令在旁的隊友增添信心，不論洛夫雲、祖高美斯或麥迪比都有雲迪積克之助。」

雲迪積克對熱刺一役時以一敵二，逼使施素高左腳射高令利物浦以2︰1全取三分。加西亞大讚雲迪積克位置感及即時反應。不過，他自言若「取代」施素高面對雲迪積克，身為前鋒的他不會傳球，而是決心起腳，更自信可以在雲迪積克面前入球。至於天價門將艾利臣的強項，是勇於出迎化解傳中及角球，加西亞亦提到艾利臣的傳球能力也令利物浦從後場開始組織，更會適時放長傳打反擊。

路爾斯加西亞（右四）與列度（左四）接收紀念品，他們即時了解紀念品上中文的意思。（梁鵬威）

有求必應的加西亞樂於配合多個拍攝角度，簽名同樣絕無問題。訪問尾聲時他展示好學一面，嘗試說出利物浦名曲You'll Never Walk Alone永不獨行的廣東話。他多番讀出「Wing Bat Dok Hang」，並請教在場人士尋求更準確發音，再即時於電話中修改拼音。記者再教多一句加油，他立即就記住了「Ka Yau」及Come on的意思。

加西亞退役後，力臻完美的性格仍然不改，這就是頂級運動員的態度。

加西亞認為高普激情慶祝對利物浦帶來正面作用。（資料圖片）

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