【歐霸】賓菲加4：2挫法蘭克福　菲歷斯成最年青帽子戲法球員

葡萄牙老牌球會賓菲加在歐霸8強首回合，在主場迎戰法蘭克福，結果以4：2擊敗打少一人的法蘭克福，首回合旗開得勝，有望繼2014年後再度躋身歐霸的最後四強。 賓菲加陣中年僅19歲的祖奧菲歷斯，在今仗連中三元，成為歐霸史上最年青單場攻入3球的球員。

與波圖並列葡超榜首的賓菲加，力圖今季在聯賽及歐霸兩條戰線亦取得佳績。該支葡萄牙老牌球會近年亦曾躋身歐霸的最後階段，在2013及2014年打入決賽，惜兩度在決賽落敗，與錦標擦身而過。

賓菲加借將盧卡祖域今仗倒戈，重返賓菲加主場。（Getty Images）

賓菲加在歐霸8強首回合主場先戰法蘭克福，客軍的伊雲尼迪卡（Evan Ndicka）在禁區內「犯天條」，並被球證出示紅牌驅逐離場，12碼由19歲的小將祖奧菲歷斯（Joao Felix）操刀，在21分鐘一射得手，先開紀錄。少打一人的法蘭克福，在40分鐘由今季狀態大勇的賓菲加借將盧卡祖域追成平手。不過，祖奧菲歷斯在3分鐘後再度建功，該名葡萄牙小將禁區外勁射破網，在完半場前領先2：1。

盧卡祖域雖然倒戈入球，但未能阻止球隊落敗。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

主隊在易邊後不足10分鐘，連續攻入兩球，中堅魯賓戴亞斯（Rúben Dias）在門前頭槌得手及祖奧菲歷斯禁區內撞射，在54分鐘完成帽子戲法，將比數拉開至4：1。即使法蘭克福的柏辛斯亞在72分鐘建功，追成較接近紀錄，結果賓菲加主場以4：2擊敗法蘭克福。

祖奧菲歷斯取代馬高比查卡，成為歐霸史上最年青的連中三元球員。（Getty Images）

新星祖奧菲歷斯在下半場撞射得手，完成帽子戲法。（Getty Images）

曾一度與曼聯及曼城等歐洲豪門拉上關係的祖奧菲歷斯，在今仗大演帽子戲法，以19歲152日成為歐霸史上最年青的連中三元球員，比紀錄保持者當時效力薩格勒布戴拿模的馬高比查卡的紀錄早67天完成此紀錄。

祖奧菲歷斯完成帽子戲法亦感難以置信。（Getty Images）

祖奧菲歷斯早前已被不少歐洲豪門注意，今仗連中三元證明自己的實力。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁