【體物寫志】UltraBOOST PARLEY 2019　買運動鞋都可以拯救海洋？

我想，1869年發明了塑膠代象牙製品時，沒人想過這種拯救大象的新物料，會對地球帶來災難後果吧。 海洋污染愈見嚴重，塑膠垃圾破壞生態環境，進食微塑膠等人造污染物的魚類變成食物後，毒素直接影響人類健康。 大自然的反噬，足證現實的可怕程度，改變已經刻不容緩。近年不少機構加入「走塑」行列，達致源頭減廢」。 若將佔海洋垃圾80%的塑膠廢料，轉化成富吸引力的商品，或是改變現狀的「更實際」做法。

想了解當前面對海洋的狀況嗎？

根據聯合國環境規劃署的調查，當今漂浮在海洋的垃圾中，80%屬於塑膠垃圾，每年約800萬公噸。先從普羅香港人最緊張的「經濟數字」中認知，這些塑膠垃圾每年對海洋生態系統所造成的損害成本，約有80億美元。

再從生態和健康環節上看，根據去年10月一個由澳洲、英國等國家學術研究人員合作的研究顯示，海洋污染改變海水的化學成分，海水酸性與溫度上升，酸性水質令海藻生長繁茂，碘成分增加，進食海藻的魚類、貝類除了碘含量因而增高，牠們吸入大量微塑膠也會變成毒素，最後，所有污染都回到食物鏈頂層的人類身上。

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不要談到世界那麼遠，將視覺放近至香港水域，有環保團體早前公佈關於香港沿岸水域的調查，發現來自即棄食品包裝和發泡膠等的聚苯乙烯（PS）和聚乙烯（PE）塑膠垃圾，沒有因環保議題「受關注」而減少。過去3年，香港水域的平均微塑膠濃度增加超過11倍。

現在各位意識到，如果閣下平日是需要吃飯的話，這個問題到底有多貼身吧？

UltraBOOST PARLEY 2019的鞋面有95%由海洋塑膠廢物回收製作。（ 楊宇翹攝）

或許很多人覺得：「我一個小市民，沒有掉垃圾入海，甚至已經響應機構組職的『走塑』倡議，好像都無補於是。」現代社會經濟主導，有生產、有市場，就必然有垃圾，沒有多少人可以走出消費鏈，完全追隨無形的「環保概念」來生活，理直氣壯地說一切共業與我無關；因此思考如何在生產過程中減少浪費，以及將垃圾轉化成其他有用而富吸引力商品等等，增加「環保」本身的誘因，或許也是另一種更符合主流現實的思路。這亦成為adidas自2015年開始跟海洋環保組織Parley for the Oceans合作的原因。

adidas跟Parley for the Oceans由2015年開始合作，研發再生物料製作的鞋款，時至今日技術終於普及了。（品牌圖片）

Parley for the Oceans提倡的海洋保護策略稱為「A.I.R」，意思即為「Avoid、Intercept、Redesign」。簡單來說，他們既鼓勵避免使用塑料或改用其他材質替代，亦倡儀回收塑料廢物，攔截它們進入海洋和湖泊，並將沿海地帶的塑料廢物回收，將垃圾變成商品。為此他們不但開發SpringFil紗線加工法，回收垃圾塑膠，重新製成可供皮膚接觸的Parley Ocean Plastic纖維紗線，並與不同領域的藝術家、作家、時裝設計師合作，令這種環境產品變得更有時尚吸引力，其中一個就是adidas與Parley的合作計劃，將回收物料製作成UltraBOOST等時尚跑鞋。

環保了亦不自知，才算真正意義上的環保生活吧。（品牌圖片）

adidas與Parley的合作愈來愈成熟，再生物料的鞋款由2016年的數千雙產量，激增至近兩年平均達100萬雙的銷量；以一雙UltraBOOST PARLEY 2019為例，由其Primeknit鞋面，以至鞋帶、鞋墊和鞋跟的加固部件等等，達95%皆為海洋塑膠垃圾再造，一雙鞋大約等於11個膠樽左右，換來的卻是一雙完全無阻日常跑步、配襯的旗艦級時尚跑鞋。新一批2019年版本的UltraBOOST PARLEY近日上架，一改往日「說得太白」的海洋色系，改以碳黑色為主調，外觀上未有太強調「再生物料」的製作概念，反而彰顯能夠在平常不過的消費活動間，使很多人不自知便已為保護海洋環境出一分力，大眾都可輕鬆參與的低門檻，才算真正意義上的環保生活吧。