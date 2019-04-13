【來稿︱陳葦如】貨如輪轉熱拿亞

有些球隊聯賽排名不高不低、盃賽成績又一般、經營思路不清晰、看不到有長遠計劃、教練席位兜兜轉轉換來換去，球員進進出出交易頻繁，或許一季下來會有一、兩場代表作，但你不會對球隊有很深刻的印象。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

熱拿亞成立於1893年，至今已經有125年歷史，並且有9次意大利頂級聯賽冠軍銜頭，不過最近一次已經是1924年、95年前的事，而當年意甲的體系和規模，也遠不如今天般完善和成熟。過去十年的熱拿亞只有兩次可以排在聯賽上半版，意大利盃最好成績也不過是晉身16強，戰績非常平庸。

現任主帥柏蘭迪利算有新鮮感，也有一定知名度，應該算是比較恰當的任命。（Getty Images）

馬其頓名將彭迪夫現效熱拿亞。（Getty Images）

塞爾維亞翼鋒拿索域（右）已算得上熱拿亞的老臣子。（Getty Images）

自2016年起這三年多的時間，球隊換過六次教練，最有趣在於球隊特別喜歡「翻兜」 ，過去十年有加斯柏連尼、馬利辛尼兩度執教，有祖歷、巴拿甸尼三度上任，任期少於半年的也不乏人。如今的主帥柏蘭迪利算有新鮮感，也有一定知名度，應該算是比較恰當的任命。而對於這位61歲的教頭，過去五年從意大利國家隊到加拉塔沙雷、華倫西亞、再到阿聯酋的迪拜勝利，如今的熱拿亞，執教生涯一路往下沉，今次可能是最後一次證明自己的機會。

轉會頻繁「貨如輪轉」

熱拿亞市是意大利北部主要沿岸城市，亦是地中海第二大港口，而球隊的「進出口」貿易交投特別暢旺，今季借出、借入、自由身離隊、買斷、賣走種種形式的轉會加起來有超過130人次，現時陣中連續第三季或以上效力的只有塞爾維亞翼鋒拿索域、馬其頓名將彭迪夫和本土後衛比拉斯基三位，可見球隊「貨如輪轉」的程度是何等誇張，最近柏蘭迪利也表示以往沒有想過這支球隊會是充滿負面和悲觀的氣氛，這可能也與球隊在轉會市場的方針，導致球員對球會缺乏歸屬感有關。而過去十年球隊有20宗與AC米蘭、15宗與祖雲達斯、14宗與國際米蘭之間的交易，大概可以視之為與大球會打好關係的一種做法。

球隊今季神射手的比安迪在季中轉投AC米蘭。（Getty Images）

科特迪瓦前鋒古亞美（中）。（Getty Images）

波蘭射手季中離隊影響攻力

上半季入13球、現時仍是球隊今季神射手的比安迪正是在季中轉投AC米蘭，當時這位波蘭前鋒與科特迪瓦的古亞美組成一高一快的進攻組合，互補性強，效果理想。但比安迪離隊後，球隊入球能力大幅下降，12場比賽只入了10球，近8場更只有3球進帳，差距甚大。

熱拿亞市有一座超過850年、同類型建築歷史最悠久之一的燈塔作為地標。熱拿亞和森多利亞之間的同城打吡也因此被稱為「燈塔打吡」，是意甲四大同城打吡之一，對球隊有極重要意義。儘管今季成績平平，但兩對祖雲達斯一勝一和、擊敗過拉素、賽和過拿玻里，對強隊不乏佳作，且看打吡大戰表現能否有更出彩的表現。

本週意甲賽事時間表： 638台直播賽程 13/04 21：00 史帕 Vs 祖雲達斯 14/04 00：00 羅馬 Vs 烏甸尼斯 14/04 02：30 ＡＣ米蘭 Vs 拉素 14/04 18：30 拖連奴 Vs 卡利亞里 14/04 21：00 森多利亞 Vs 熱拿亞 15/04 00：00 基爾禾 Vs 拿玻里 15/04 02：30 科仙朗尼 Vs 國際米蘭 16/04 02：30 阿特蘭大 Vs 安玻里 18/04 01：00 拉素 Vs 烏甸尼斯

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】

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