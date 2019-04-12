有些球迷為了表達對球隊的熱愛，會在身上紋上會徽、球員名、球衣以至球員肖像，但有名阿根廷勁旅河床的球迷，就紋了個二維碼！原來這個二維碼能夠連結去年河床在自由盃決賽贏波的入球片段。然而，有網民稱，那片段因版權問題已被刪除。

去年自由盃決賽的阿根廷打吡，河床兩回合以5：3擊敗宿敵小保加奪冠。有河床球迷為了紀念這個歷史時刻，決定將這場決賽紋上身！他並非把比數或者入球球員紋上身，而是把一個二維碼紋到小腿上，連結網上的自由盃決賽精華片段。

有河床球迷紋了一個連結自由盃奪冠片段的二維碼。（互聯網）

紋身師事後拍片，用手機一掃自己的「傑作」：

有人發現連結的影片被刪除了：

Bad news to this River Plate fan as the video of the goals has been taken down off youtube due to copyright issues, his tattoo is basically just a meaningless barcode now. https://t.co/HKiwkwrnlc pic.twitter.com/fpq26RB1t7 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 2019年4月11日

要紋這個二維碼相當考工夫，如果出錯的話，就可能連結不到。紋身師事後拍片，用手機一掃自己的「傑作」，果然成功連到！然而，引述隨後的報道，這段自由盃片段因為版權原因而被刪除。

▼英超下輪直播賽程及曼城/利物浦英超餘下賽程（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

河床在去年的自由盃決賽擊敗小保加封王。（Getty Images）

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