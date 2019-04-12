【學生電競盃】學生電競盃獎金獎品　總值15萬元

「第一屆學生電競盃」於4月13至14日於荃灣愉景新城開戰，今次賽事獎金獎品總值超過15萬港元，分別有「PUBG」、「皇室戰爭」及「FIFA19」三款遊戲，中學生與大專生將一同對賽。 大量課金、家人反對、荒廢學業，一直都是電競難成主流的負面字，但今次學生電競盃的兩名大專選手，就用學生電競選手說明，高手是不用太多沉迷時間，兩位亦說：「只要不會沉迷遊戲而放棄學業，家長就不會反對電競。」 攝影：余俊亮

「去年亞運是PES不是FIFA，我真的很詫異。」這話由今次「FIFA19」4強選手蕭愷喬和馬鑑濤說出。畢竟大眾足球電玩玩家都以FIFA為主，阿喬和阿濤日常也玩FIFA，但阿濤坦言：「自己先玩PES，但因為PES開始少人玩，自己亦轉投FIFA陣營。」兩人同是大專生，比賽經驗卻是天淵之別，阿喬在恆生管理學院修讀BBA，第一次參加公開賽；就讀城大的阿濤則已第7次參加公開賽，更曾到外國參戰，今次賽事他順理成章成為大熱門。阿濤直言有信心奪冠，阿喬則志在參與，但他們同樣希望透過比賽證明自己，與不同選手交流增加經驗。

馬鑑濤（左）和蕭愷喬（右）同樣是大學生。（余俊亮攝）

蕭愷喬和馬鑑濤平常主要都是玩「FIFA19」作消閒。（余俊亮攝）

今次FIFA19採用「UT模式」，大家都覺得「課金大過天」，但阿濤和阿恆表明自己不是「課金戰士」，阿濤認為課金不是一切：「我玩了這麼多年，課金總數不過2000元，只要有抽中適合的球員就可以了，不用花太多錢於遊戲上。」兩個學生是香港高手之一，被問到練習時間，答案竟然出奇地少，阿喬一星期只用6至8小時在遊戲上，平均一日打2小時多；賽事熱門的阿濤表示一星期只會花一天練習，他們都表明學業要緊，那麼父母有否反對二人「打機」？他們異口同聲說：「中學時可能會說兩句，但只要我們不會沉迷遊戲而放棄學業，家長就不會反對電競。」

是次賽事獎品豐富。(香港學生電競總會 FB圖片)

第一天賽事全日以PUBG比賽。(香港學生電競總會 FB圖片)

第日賽事就是「皇室戰爭」和「FIFA19」。(香港學生電競總會 FB圖片)

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