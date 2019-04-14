【游泳】何詩蓓再達A標　兼戰東京奧運100及200自

何詩蓓今日亮相長池游泳計時賽繼續發威，繼早前於女子100米自由泳初賽造出53.59秒的A標游入奧運。剛剛她在400米自由泳初賽的頭200米亦游出1分57.16秒，順利再達A標，一個早上連獲兩項奧運資格。

何詩蓓昨日抵港明早再返美國，惟匆匆一行收穫滿滿。這名女飛魚今日於長池游泳計時賽，先順利於100米自由泳造出53.59秒的新香港紀錄兼奧運A標，成為香港首個奪得東京奧運資格的運動員。其後轉戰400米自由泳，她全程以4分37.22秒完成，更順利於賽中的頭200米游出達A標的1分57.16秒，並取下第二個東京奧運參賽資格。

關於何詩蓓：

到底Siobhan Bernadette Haughey點讀？DSE高材生兼鋼琴高手？

何詩蓓如何看游水？ is more than a race！

何詩蓓東京奧運A標「一take過」，一個早上兩場賽事，已達100米及200米自由泳標準。（資料圖片）

關於何詩蓓於美國NCAA及Big Ten的佳績：

何詩蓓水平達世界級高手之列。（資料圖片）

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