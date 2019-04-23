【足球】從國米青訓學院看本地草根足球　「先學做人再當球員」

青訓並不完全等於草根足球，但草根足球卻是青訓重要的一環，港人對此有着各種不同的聲音，換個角度，聽聽外國駐港的教練又有何意見？



近年香港致力推動草根足球，足總獲捐助5,000萬元成立「中銀香港社區足球發展基金」，當中開辦草根足球策劃課程，課程對象主要為學校老師、社工或社福機構的活動籌劃人員，培育他們成為草根足球活動的策劃者，在地區舉辦足球活動，讓更多青少年認識足球。而足總亦曾在2016及2017年，連續兩屆打入「亞洲足協草根足球獎」（發展組別）的最後三強，惟兩次最終均未能得獎。

草根足球意指非職業及非精英化的足球，包括業餘與殘障人足球，而當中主要範疇，便是在兒童、青年及學校階段的足球發展。近年多支外國球隊於本港成立足球學校，對象圍繞3歲至17歲之間各年齡層，來自不一樣的足球文化，深入本地草根足球的外國教練，對香港足球環境又有甚麼看法？

在外國即使沒有真草地，仿真草場也不難找，但在香港，有時能找個硬地場，即使它原本是籃球場或羽毛球場也不能要求太多，這都是Massimo在港遇上的衝擊。（袁志浩攝）

沒有場地沒有時間 外國教練也能體會的老問題

國際米蘭的青訓系統曾培養出尼日尼亞前鋒馬田斯、「巴神」巴洛迪利及意大利鐵衛邦路斯等球星，其U19青年軍近兩年都贏得意大利青年聯賽冠軍，青訓模式備受肯定。國米青訓學院駐港總教練Massimo Terenzio，擔任國米青年軍教練及相關工作近15年，並具備到世界各地交流及舉辦足球營的經驗，他來香港後對此地方的第一印象，是驚訝：「當我問小朋友有否試過踢足球，想不到答案是『沒有』，或許這裏沒有合適的場地，甚至我們也很難預訂地方去舉辦活動，但在意大利卻很易辦到，小孩放學後會到最近的公園踢球。」

現時每周到訪多間本地幼稚園及小學的Massimo留意到，部份港孩被過多課外活動纏身，根本沒有足夠時間專心踢波，「我們不應只投資於港超聯的各支球隊上，亦要跟各間中、小學與幼稚園合作，將足球融入至學校的體育課程中。草根足球在世界各地同樣重要，因為凡事必須從基礎做起，從小向他們灌輸足球文化。」可是，其實問題不止於此。

Massimo出生於教師世家，特別熱愛跟小朋友接觸，且擁有歐洲足協草根足球C級教練牌照，（袁志浩攝）

家長很在意小孩應做正確的事，但有時孩子需要思考，不應為他們指示。

母親遺傳耐性與熱情 「不必強調對跟錯」

出身於教師世家的Massimo，母親及姊姊皆為人師表，加上於大學時修讀運動科學，並曾於足球隊內工作，培養出他透過足球跟小孩相處的興趣，以足球教練身份一圓教師夢，「心內有股熱情去教育下一代，看見小孩們開心，我便很快樂。」Massimo坦言工作最大困難，是跟青年人直接溝通，過往在中國工作，總是有位翻譯員跟隨，球員難以即時了解自己的意思，幸好足球是種共同語言，還加上自己一點點過人的耐性。的確，要求小孩整齊地排隊已不容易，更何況要他們跟隨指示地進行一個又一個遊戲，但Massimo沒感不耐煩，反而以趣怪的表情及誇大的動作去吸引注意，讓小孩能夠投入其中，得到最純粹的快樂。

這或者便是外國人跟香港人相異的地方，以訪問當日幼稚園校訪為例，Massimo要求學生在「Stop」一聲後，走到場地四角的指定範圍中，按身上「龜背」顏色分組。部份小朋友在場中心遲疑之際，卻有學校教師走上前指導他該走向何處，結果遭Massimo阻止，「這是香港其中一個問題，社會教育強調對與錯，若你做對，便可達到某個成就。有些孩子只是需要多點時間去思考，不必強逼他們去做任何事。」

透過鬼馬的動作及表情，Massimo總是氹得小朋友開懷大笑。（袁志浩攝）

他們未來能否成為足球員並不重要，最重要是做個好人，為社會注入正能量。

培育自主想法 「先學做人再當球員」

足球作為團體及情境運動（Situation sports），講求球員在每一時刻的決定能力，讓球員自主地思考如何抉擇，亦是國米青訓的宗旨，「我們在培育有想法的球員，錯誤並非像洪水猛獸，而是成長的一部分。若你做錯了，下次便會做得更好，所以我們不會懲罰，高密度地重複練習，球員自然會改善，這理念適用於所有事。」

國際足協（FIFA）同樣在對草根足球的定義中提到，足球為社會帶來的好處，並非只是球賽本身這麼簡單，而是向大眾灌輸了團體合作、社交發展及健康等訊息，Massimo因此特別提及國米「Man first, player then」（先做人，再做球員）的信念，「球員本身的行為更重要，如果懂得尊重別人及遵守規距，他們未來能否成為足球員這件事並不重要，最重要是為社會注入正能量。」Massimo指大部份港孩的臉上都時常掛滿笑容，且願意聆聽及學習，享受足球的樂趣，加上身邊有很多對草根足球充滿熱情的有心人，他相信只要逐步逐步來，香港定可培養出自家的足球巨星。

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