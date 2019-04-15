【足球】傳曼聯三倍人工撬艾歷臣　驚揭英超助攻王不續約端倪？

熱刺中場核心基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）下季尾約滿，續約事宜遲遲未有風聲，這位皇馬「長期目標」，近日再與另一大球會扯上關係，英國《鏡報》傳出曼聯有意高薪羅致他。

艾歷臣今季暫時已累積12個助攻，與車路士的夏薩特並列助攻王榜首。這已經是熱刺中場大腦連續第四年助攻達到雙位數，球隊過去幾年在英超穩入前四的佳績，他與哈利卡尼功不可沒。

皇馬一直視他為收購目標，熱刺和他多年來不為所動。球會當然知道艾歷臣何等重要，他的合約明年6月約滿，自今季起多次希望與他傾談續約事宜，惟他一路使出「拖字訣」，將新合約一事束之高閣。

皇馬自然虎視眈眈，可是銀河艦隊今夏轉會目標離不開夏薩特和保羅普巴二揀一，甚至是兩人全取，相對而言，他們未必會在今年引入艾歷臣。不過《鏡報》言之鑿鑿指出，曼聯已將艾歷臣視作今夏頭號收購目標。

基斯甸艾歷臣遲遲不肯與熱刺傾新合約，盛傳曼聯有意以三倍人工撬他過檔。（Getty Images）

基斯甸艾歷臣為熱刺在英超上陣201場，取得47入球60助攻，過去四季助攻均達雙位數。（Getty Images）

該報指出，曼聯主帥蘇斯克查已跟轉會談判員及副行政主席活禾特（Ed Woodward）商討今夏大換血事宜，而艾歷臣在他的計劃之內。

熱刺不是未試過高價放走陣中大牌球星，2013年加利夫巴里（Garath Bale）便以1億歐元的當時最高轉會費紀錄加盟皇馬，然而要他們售予英超爭標對手，看來是沒有可能的事。

問題是，艾歷臣拒絕續約的態度強硬，而曼聯願意付出三倍周薪撬他過檔。三倍人工很難不令人心動，可是更令人心寒的是，紅魔「看似」很高的人工，原來也「只是」24萬英鎊──6年來為熱刺立下不少汗馬功勞的主將，今時今日竟然只得周薪8萬英鎊。

人工竟然高過艾歷臣的英超球員 周薪逐個捉

+ 9 + 8 + 7

目前在英超人工最高的球員，曼聯的山齊士周薪31.5萬英鎊、奧斯爾30.6萬英鎊、普巴29萬英鎊、奇雲迪布尼28萬英鎊、盧卡古25萬英鎊。

即使熱刺人工遠遠「落後大市」，最高人工的哈利卡尼也達20萬英鎊，孫興慜14萬、洛里斯12萬、拉美拿10.5萬、維頓漢10萬、穆沙施素高9.5萬，作為中場指揮官的艾歷臣不單連10萬英鎊周薪也不到，而且在隊內也只領與艾達韋列特和奧利亞同級的「第七最高人工」，實在有點匪夷所思。

艾歷臣遲遲不肯與熱刺傾新約，沒法知道是否與人工有關，然而現在即使會方願意開出與哈利卡尼看齊的20萬英鎊球會頂薪，也難與曼聯、皇馬等富豪球會匹敵。

任熱刺如何企硬、開出2億英鎊的天價轉會費試圖嚇怕對手，只要回看2012/13球季，艾歷臣選擇不跟母會阿積士簽新合約，待合約只餘最後一年、可自由跟其他球會接洽之時，他與熱刺傾妥加盟條款，而他今季的做法跟當年如出一轍，便可知道熱刺對留住艾歷臣實在沒有任何把握可言。

基斯甸艾歷臣的下一站，會否留在英超？（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁